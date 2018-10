Sébastien Loeb engrandeix la seva llegenda al RallyRACC

No hi ha impossibles per a Sébastien Loeb. El nou vegades campió del món de ral·lis ha fet una nova exhibició al RallyRACC, en què ha aconseguit la victòria sis anys després d'haver-se retirat.

El pilot francès començava l'última etapa en tercera posició i vuit segons de desavantatge respecte del finlandès Jari-Matti Latvala, però en el primer dels quatre trams del dia ja s'ha situat primer, un avantatge que no ha perdut en els tres trams posteriors.

És la novena victòria de Loeb a Catalunya i la victòria número 80 del seu palmarès particular.

Tres aspirants al Mundial

Pel que fa al Mundial, tot queda obert de cara a l'última prova, que es disputarà a Austràlia del 15 al 18 de novembre. A la general, el francès Sébastien Ogier té 204 punts, el belga Thierry Neuville 201 i l'estoni Ott Tänak 181. Aquests tres es disputaran el títol.