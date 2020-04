La RFEF treballa en un projecte per ampliar la Segona B a sis grups

Els clubs catalans de Segona B ja saben que la temporada no podrà acabar per culpa del covid-19, i ara discuteixen quina seria la millor fórmula per posar punt final a aquest curs. La proposta feta per la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) de no jugar més jornades i organitzar un play-off curt en una sola seu, amb eliminatòries a partit únic, no acaba d'agradar a tots els clubs. A més, ja es pensa en com seria la pròxima temporada, quan, sense descensos i amb ascensos, la Segona B deixaria de tenir 80 equips per tenir-ne 98.

Els clubs catalans s'han reunit avui per videoconferència amb el president de la Federació Catalana, Joan Soteras, per tractar el tema. Soteras els ha recordat que va ser el Consell Superior d'Esports (CSD) qui va demanar a la Federació Espanyola que busqués una fórmula per acabar la competició com més aviat millor. Malgrat que la major part de clubs de Segona B consideren injust que les autoritats sí que treballin per acabar la temporada a Primera i Segona, les categories professionals, per salvar el màxim de diners dels drets de televisió, ja accepten que la proposta de la RFEF és ferma. I amb el suport del CSD, ja es dona per fet que la temporada s'ha acabat. Falta per decidir el format dels play-off.

Luis Rubiales, president de la RFEF, proposa organitzar un play-off a partit únic, si és possible en una mateixa seu per facilitar l'organització, per decidir els equips que pujarien de categoria. En aquesta situació excepcional aquesta temporada no hi hauria descensos. Els pròxims dies la RFEF intentarà pactar amb tots els clubs com serà el sistema d'ascens, amb un màxim de tres partits per equip.

La principal proposta és jugar una fase final de play-off la segona quinzena de juny amb els 16 equips que ocupen les primeres quatre posicions als quatre grups de Segona B. Al grup III, això afecta tres clubs catalans: el Barça B, el Sabadell i el Cornellà. Hi ha diferents idees sobre el format. Una seria que cada grup decideixi un ascens. Així, el Castelló jugaria contra el Cornellà i el Sabadell contra el Barça B a partit únic. Els guanyadors jugarien entre ells una final per decidir qui puja.

La segona opció seria que els quatre líders de grup juguin un duel directe, dos contra dos, i qui guanyi, ja sigui equip de Segona A. A la vegada, els segons classificats de cada grup jugarien contra els quarts. I els tercers, entre ells. Els sis guanyadors, més els dos primers de grup derrotats, jugarien entre ells una segona fase de la qual sortirien quatre equips per jugar una tercera eliminatòria que decidiria qui puja. Molts clubs fan pressió per modificar el sistema en funció de la seva situació. Així, clubs que van estar en zona de play-off al final de la primera volta volen que els finalistes siguin els quatre primers classificats llavors, per exemple.

Alguns clubs catalans han demanat un play-off amb els vuit primers classificats de cada grup, proposta que no agrada a la RFEF ja que implica més partits. Alguns clubs han defensat declarar la temporada com acabada sense ascensos ni descensos, idea amb poc suport.

Els clubs també estudien una format que faria que la pròxima temporada la Segona B tingués 6 grups de 16 equips. La temporada 2021/22 es crearia una nova categoria, la Segona B elit, amb dos grups. Alguns clubs, però, proposen crear aquesta Segona B elit ja la temporada 2020/21, prioritzant aquells que han acabat en la millor posició a la classificació.

Aquest dijous la Federació Catalana es reunirà amb els clubs de Tercera, on també s'estudiarà la fórmula per decidir els ascensos. Al grup català, els clubs afectats serien l'Hospitalet, el Terrassa, l'Europa i el Sant Andreu.