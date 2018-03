Segueixen els problemes a l'equip McLaren

L'escuderia McLaren segueix de pega. Si en els primers tests de pretemporada van debutar perdent una roda, en la segona tanda s'han trobat amb un problema elèctric que els ha deixat gairebé sense poder rodar al circuit de Barcelona-Catalunya. El traçat català acull des d'aquest dimarts i fins divendres la segona tongada de proves de cara al Mundial de Fórmula 1.

Amb Vandoorne al volant, McLaren tan sols ha pogut fer quatre voltes al matí abans que un problema elèctric forcés el pilot belga a tornar al box. A la tarda sí que ha pogut girar amb normalitat, però quedant-se com el que menys quilòmetres ha pogut completar. En total, 38 voltes, i obtenint el penúltim temps, a un segon i sis dècimes.

Here are the wrap-up numbers from Day 1 round 2 at @Circuitcat_eng! See what we've learned so far https://t.co/5EmWrudp9i and stay tuned for more #F1Testing! pic.twitter.com/RsfZM2JQqO