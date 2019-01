Seguir vius a la Copa, el millor trampolí per al planter

Si hi ha tres jugadors a l’Espanyol que entenguin la importància de saber ser al lloc i en el moment adequats són els tres membres de l’última fornada del planter que van pujar al primer equip l’estiu passat i encara hi continuen (Pipa també en forma part, però va marxar cedit aquest gener al Nàstic per tenir minuts).

Adrià Pedrosa, Álex López i Javi Puado són tres dels jugadors que aquest vespre (20.30 h, BeIN LaLiga) rebran amb més ganes el Vila-real en el partit de tornada dels vuitens de final (2-2 a l’anada). Van restar inèdits durant pràcticament els primers tres mesos de competició, en què només el davanter va disposar de 9 minuts en l’estrena a la Lliga a Vigo. Però amb l’arribada de la Copa aquest trident format a Sant Adrià va trobar un espai per poder mostrar-se, i Rubi, un context adient per provar-los en un partit oficial. Tres duels de Copa després, la nota de tots ells és força alta, o sigui que és probable que durant la segona volta la seva participació pugui estendre’s a la Lliga. “Amb paciència i temps per equivocar-se, tal com els veiem als entrenaments, quan hagin d’assumir responsabilitats estaran a l’altura. No cal que sigui al primer tram, potser a la segona volta tindran més protagonisme i ens podran ajudar”, va anticipar el tècnic maresmenc, que va destacar el seu creixement.

A Cadis van ser el millor d’un partit en què Pedrosa va fer seu el carril esquerre, Álex López no va desentonar tot i quedar retratat en el primer gol local i Puado va marcar l’únic gol visitant amb una maniobra digna de qualsevol davanter d’alt nivell: retallada a un defensa i vaselina subtil per superar el porter.

Un gol decisiu per presentar-se i donar opcions a l’Espanyol de cara al partit de tornada. A l’RCDE Stadium, Pedrosa va tornar a fer de les seves i va regalar la seva primera assistència, aquest cop a Hernán. El lateral, l’únic de tots ells que encara no té fitxa professional -el club no trigarà a fer-n’hi una, ja que té una clàusula de 6 milions i un contracte fins al 2019, amb opció d’ampliar-lo un any més-, ha demostrat ser un jugador amb llarg recorregut i una tendència clarament ofensiva. El seu no és un cas casual en una fàbrica, la de Sant Adrià, que en els últims anys ha generat nombrosos laterals esquerres de nivell (Dídac, Aarón, Clerc, Rubén Duarte o David García).

Dels gols d’Álvaro al d’Álex López

Com els seus dos companys, Álex López va haver de ser especialment pacient. A diferència de Pedrosa, que fins al novembre va seguir competint amb el filial, i de Puado, que tot i patir una lesió muscular ha tingut minuts en cinc partits de Lliga, el migcampista terrassenc no només no va poder tenir cap minut fins a l’eliminatòria contra el Cadis, sinó que, abans d’estrenar-se en Lliga a Anoeta, en aquesta competició només havia anat convocat en dues de les 18 jornades anteriors.

La Copa, però, l’ha situat a l’aparador. A l’Estadi de la Ceràmica, assistència a Darder i gol de gran valor. “Me’n vaig molt satisfet perquè han aparegut jugadors joves que han fet un bon partit. És difícil donar minuts a tothom”, va comentar Rubi després d’aquest partit. Ahir va insistir en el fet que “hi ha jugadors que es mereixen jugar i que estan preparats”. Ara és l’hora d’aprofitar el moment. Tots tres són conscients que avui es juguen bona part de la temporada. Una bona actuació pot servir per impulsar-los, com ja van fer abans altres talents del planter. Álvaro Vázquez va estrenar-se a la Copa amb un doblet contra el Valladolid. Pau López, amb tres eliminatòries contra l’Alabès, el València i el Sevilla en què només va encaixar tres gols en sis partits, i que li van permetre posicionar-se a la casella de sortida per a la temporada següent, quan la marxa de Kiko Casilla li va permetre ser titular tot i la seva joventut.

L’últim cas és el d’un Óscar Melendo que si ara acapara protagonisme a la Lliga és, en bona mesura, gràcies a les bones actuacions de la temporada passada a la Copa, on va anar guanyant confiança fins a ser el jugador de moda per l’assistència contra el Tenerife i, sobretot, pel seu gol al Barça. Un any després, s’ha guanyat un lloc a l’onze. La Copa és un trampolí per al planter.