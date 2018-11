Seguir invicte al Palau, l’objectiu del Barça Lassa

No fa ni dos mesos que ha començat la competició, però aquest Barça Lassa, després de dos anys sense gaires alegries, sembla que ha tornat. L’equip ha anat creixent setmana rere setmana fins a convertir el Palau Blaugrana en un fortí d’on, de moment, ningú ha sigut capaç fins ara d’emportar-se el triomf. Invictes a casa, doncs, els de Svetislav Pesic tenen com a objectiu avui (21 h, Movistar Deportes) mantenir aquesta condició davant el Fenerbahçe turc, un dels ferms candidats al títol i colíder de la competició juntament amb el Reial Madrid.

Els blaugranes han guanyat aquesta temporada els tres compromisos que han afrontat com a locals a la màxima competició continental (contra el Bayern Munic, el Maccabi Tel Aviv i l’Olimpia Milà), però, a més, tampoc se’ls ha escapat cap partit al Palau a la competició estatal, la Lliga Endesa. “Juguem a casa, per la qual cosa el partit serà important per a nosaltres. Els partits a casa ho són tot en aquesta competició, i sempre és difícil quan el Fenerbahçe et visita, però estem en bona forma”, reconeixia Ádám Hanga a la web de l’Eurolliga. En els nou partits que s’han disputat d’aquesta competició, el Barça n’ha guanyat sis i n’ha perdut tres, mentre que el balanç del conjunt turc és de 8 triomfs i 1 derrota, la que van patir a domicili a la pista de l’Efes durant el derbi d’Istanbul. “És un dels equips més durs de l’Eurolliga, sempre competeixen i pocs cops perden partits per molt punts”, afegia Hanga. I és que els blaugranes no aconsegueixen superar el seu rival d’avui des de la temporada 2013-2014, quan al Top 16 d’aquesta competició europea van superar els turcs gràcies, en part, a l’actuació d’Ante Tomic, que segueix vestint de blaugrana i és una de les principals referències dels de Pesic en atac.

En tot cas, el partit arriba en un bon moment per al Barça Lassa, que diumenge passat va aconseguir superar el Madrid al Palau per liderar en solidari la Lliga Endesa.