Sergi Roberto i Malcom reben l'alta mèdica i Murillo s'estrena a una convocatòria

Ernesto Valverde segueix recuperant futbolistes lesionats i abans del primer partit de l'any 2019, aquest diumenge al camp del Getafe, ha recuperat Sergi Roberto i Malcom. Tant el reusenc com el brasiler han rebut l'alta mèdica després d'unes setmanes lesionat i els dos han entrat a la convocatòria per jugar a terres madrilenyes.

Una de les novetats és la primera presència del colombià Jeison Murillo, el central que ha arribat provinent del València fa pocs dies. A la llista també hi és Sergio Busquets, qui havia patit molèsties físiques aquesta setmana.

En canvi, no hi és Munir, qui queda fora. El davanter s'ha negat a renovat i ja és lliure de negociar per marxar el proper juny gratis a qualsevol club. En la primera convocatòria després del canvi d'any, ha quedat fora per decisió tècnica.