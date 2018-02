Sergio García es disculpa pels insults que va dirigir a Umtiti durant el derbi

Sergio García ha confirmat, en un comunicat via Instagram, que va insultar Umtiti durant el transcurs diumenge del derbi a l'estadi de Cornellà-El Prat. El jugador català de l'Espanyol no ha revelat exactament que li va dir al central francès. Ara bé, el barceloní ha volgut deixar clar però, que en cap cas la seva intenció era ser "racista". El davanter blanc-i-blau també ha explicat que diumenge mateix ja va parlar amb Samuel Umtiti per disculpar-se.

Cal recordar que, en finalitzar el derbi, Umtiti va mostrar-se molt molest amb Sergio García i va intentar recriminar-li la seva actitud sobre el terreny de joc. Finalment, va ser Piqué qui va haver d'endur-se el central francès cap a l'interior del túnel de vestidors. Diversos mitjans com 'Mundo Deportivo' i Onda Cero havien publicat que el davanter blanc-i-blau li havia dit "negre" al defensa blaugrana.