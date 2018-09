Sergio Ramos, a Griezmann: "La ignorància és molt atrevida"

Sergio Ramos, capità del Reial Madrid, ha respost en roda de premsa a Antoine Griezmann afirmant que "la ignorància és molt atrevida". Griezmann va afirmar que considerava que ell mateix ja estava al nivell de Cristiano i Messi.

"Quan sento parlar aquest xaval me'n recordo de jugadors com Totti, Buffon, Maldini, Raúl, Xavi, Iniesta o Iker Casillas, jugadors que ho han guanyat tot, tenen les vitrines farcides de títols i no han guanyat mai la Pilota d'Or. Cadascú és lliure d'expressar la seva opinió, però haurà de deixar-se aconsellar pel seu entrenador, el Cholo, o per companys com Godín o Koke, que tenen valors que li anirien bé. Tot i això, penso que és un gran jugador i li desitjo sort", ha indicat.