Setién: "Ansu no volia fer mal a ningú"

L'entrenador del Barça, Quique Setién, va parlar en roda de premsa després de la victòria per la mínima del seu equip davant de l'Espanyol, un resultat que envia l'equip perico a Segona de forma matemàtica i que posa aigua al vi a la millora que els blaugranes van exhibir fa uns dies a Vila-real (1-4). El tècnic càntabre va treure ferro a l'actuació discreta dels seus jugadors i va animar Ansu Fati, que va veure la seva primera targeta vermella com a futbolista professional.

Setién va admetre la diferència de joc en comparació amb La Ceràmica i va lloar el plantejament defensiu de l'Espanyol. "No hem estat brillants, però hem tirat endavant un partit molt complicat. A tots ens encantaria repetir partits com el de Vila-real, però no és fàcil. L'Espanyol ha tingut una actitud molt bona en defensa i ens ha complicat molt", va explicar l'ex del Betis, que no va trobar solucions en una primera part sense xuts a porta del seu equip i amb dues ocasions molt clares del rival.

El pla per canviar les coses era Ansu Fati, que va entrar al camp després del descans. "Esperàvem que ampliés el camp per les bandes i que aportés un contra un, però la idea se n'ha anat en orris quan l'han expulsat", va observar Setién sobre el jove davanter, que va veure una targeta vermella per una dura entrada sobre Calero. "No volia fer mal a ningú. És una acció fortuita, ell va a per la pilota. Segurament l'afectarà l'expulsió, però no el culpo de res", va afegir el tècnic.

El VAR, ara sí

Fati va ser expulsat després que l'àrbitre revisés la seva entrada al VAR, cosa que el col·legiat va repetir exactament minuts després amb una acció de Pol Lozano sobre Gerard Piqué. Amb idèntic veredicte. Setién no va valorar si les vermelles eren justes o no, però sí que va aplaudir que el VAR revisés les dues accions: "No parlaré cada dia del mateix, però sí trobo correcte que el criteri s'unifiqui com ha passat avui". Fa uns dies, tant ell com el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, havien criticat que el VAR "sempre afavoreix el mateix equip [el Reial Madrid]".

Per últim, Setién va reflexionar sobre el descens de l'Espanyol després de 27 a Primera. "Si ens fixem en el partit que ha fet avui, no es mereix baixar. Però això és una lluita que dura moltes jornades. Un no baixa per un mal partit, ni dos ni quatre. Si passa, és que has fet alguna cosa malament", va argumentar.