Quique Setién: “Aquest és el circ en què ens trobem, la relació amb els jugadors és bona”

Quique Setién ha comparegut en roda de premsa abans del decisiu partit de Lliga d’aquest dimarts contra l’Atlètic de Madrid (22 h, Movistar+ LaLiga). El tècnic del Barça s'ha volgut desmarcar de les polèmiques que envolten el club aquests dies i s'ha centrat en un dels partits més difícils que li queden en la lluita pel títol. L’entrenador ha valorat els problemes al vestidor que han estat notícia arran de l’empat a Vigo: “Quan no hi ha victòries i no guanyes, tothom hi diu la seva. És el circ en què ens trobem. La relació que tenim amb la plantilla és bona”. El càntabre ha volgut treure ferro als rumors sobre la mala relació entre el cos tècnic i els jugadors: “Jo tampoc era un jugador fàcil. Hem de mirar de convèncer tothom que la idea comuna és la que hem de defensar. Ho entenc com una cosa natural. Hi ha una comunicació bona. No hi dono cap importància”.

Setién afronta el partit amb l’Atlètic amb la necessitat d’aconseguir la victòria per mantenir el pols amb el Reial Madrid: “Sens dubte són partits disputats, difícils, amb alternatives. És un gran equip, molt identificat amb la seva manera de fer les coses. Ens complicaran molt la vida. Guanyar és decisiu perquè cada vegada hi ha menys partits i el marge és més petit”.

L'entrenador creu que l’equip treballa en la línia correcta però que situacions puntuals no l’estan acompanyant en els resultats: “Hem de millorar i fer les coses millor. La situació que vivim, en què som superiors però no generem gols, ens frustra. Però les situacions són normals. Ho podem canviar si podem aconseguir una victòria una mica més folgada”. Té molt clara quina ha de ser la seva relació amb les estrelles de l’equip: "S’han de sacrificar situacions personals per al bé de l’equip. Aquesta situació que estic vivint, per a mi és nova. El temps posa cadascú al seu lloc”.

No té cap dubte del compromís d’Arthur, tot i el seu recent fitxatge per la Juventus: “És jugador del Barcelona fins que s'acabi l’últim partit de la temporada. Serà honrat fins a l’últim dia". Que jugui o no dependrà de les circumstàncies dels partits: “Serà a la nostra disposició i en les millors condicions. Així ho ha manifestat i així ho crec jo”.

El tècnic se sent amb la mateixa força des del primer dia: “El que he de fer és alliberar la meva consciència. Faig tot el que puc per guanyar els partits i és el que més em tranquil·litza. A vegades els resultats no depenen de mi. El futbol és com és. Sé que les victòries amaguen moltes coses i que les derrotes comporten això”.

Considera que el Barça s’ha de centrar en els partits que li queden, i no en el Reial Madrid: “Nosaltres podem controlar el que podem controlar. Podem intentar millorar perquè el que ens va passar l'altre dia no ens torni a passar. Tant de bo que ens doni més facilitats, però hem de sortir pensant en nosaltres passi el que passi”.

L’Atlètic de Madrid és un rival dur però el Barça ja ha sabut fer front altres vegades al plantejament del Cholo Simeone: "És un equip que defensivament és molt sòlid i que rendibilitza molt bé els seus gols. Hem de tenir la capacitat d’afinar molt, de moure’ns bé entre línies i de tenir aquell punt de lucidesa, de precisió amb la pilota. I evitar la capacitat que tenen de contraatacar i fer mal a pilota parada". La situació de Griezmann a l’equip no li preocupa gaire: “Només poden jugar onze jugadors. A cada partit cal decidir. Però tots són importants i tots tenen opcions. Hi ha jugadors que tenen una especial jerarquia però tots és possible que juguin o no”.

Setién tampoc ha volgut alimentar el debat de les pauses d’hidratació: “Hi ha vegades que et venen bé i d'altres que no. Unes vegades te n'aprofites tu i unes altres el rival. Nosaltres ho tenim bastant clar i no solem modificar el plantejament excepte si és una cosa puntual".