Setién: "Que si em sento assenyalat per les declaracions de Messi? En absolut"

Quique Setién no es rendeix i vol seguir al capdavant del Barça, malgrat els mals resultats. Després de reunir-se amb Josep Maria Bartomeu per valorar la complicada situació d'un club que en cas de fallar a la Champions a l'agost tancaria la primera temporada en blanc en dotze anys, Setién ha explicat que "la realitat és que també hi ha hagut molts bons moments que poden donar per guanyar la Champions". "Tots som conscients que tenim moltes coses a millorar, que hem de ser més consistents i fiables", ha dit. L'entrenador ha defensat que no viu d'esquena a la realitat i ha negat que tot hagi sigut "un desastre", perquè s'han fet "coses bé".

Setién ha confirmat que es va reunir ahir divendres amb el president, Josep Maria Bartomeu. "La inquietud per millorar hi és, és evident. Intentem buscar solucions i que les coses canviïn. I d'això va constar la reunió: tractar de preparar el futur, de centrar-nos en el partit de demà i la Champions, d'unir esforços i d'assumir la responsabilitat que tenim cada un per no haver guanyat el campionat", ha dit.

Setién guanya temps en un Barça en crisi

Després del partit d'aquest diumenge a Vitòria (17 h / Movistar LaLiga), el Barça tindrà tres setmanes per preparar el retorn dels vuitens de final de la Champions contra el Nàpols. I Setién vol ser positiu. "L'equip està mentalitzat que demà és un partit important, sobretot per reforçar-nos a nosaltres mateixos", ha dit.

Arthur, baixa

El brasiler Arthur Melo, que no ha jugat ni un minut amb el Barça des que va signar el seu contracte amb la Juve per a la pròxima temporada, tampoc ha sigut inclòs entre els setze elegits per Setién per l'intranscendent partit contra l'Alabès. "Només sé que ha arribat aquest matí dient que tenia unes molèsties", ha dit el tècnic. També són baixa per sanció Gerard Piqué, Ivan Rakitic i Junior Firpo, així com els lesionats Samuel Umtiti i Antoine Griezmann. Per contra, ha inclòs en la llista els joves Ronald Araujo, Tenas, Ansu Fati i Riqui Puig. Jugadors, doncs, que no poden ajudar el filial just quan juga el play-off d'ascens a Segona A.



Sobre les declaracions de Messi després de perdre la Lliga, quan va dir que "des del gener tot ha anat malament", l'entrenador ha dit que "són situacions que es viuen normalment en moments importants com ara de frustració" però que no li dona "més importància". L'entrenador, de fet, ha deixat clar que no se sent assenyalat per Messi. "Que si em sento assenyalat per aquestes declaracions? En absolut. Tots en un moment determinat diem coses que de vegades s'interpreten malament".

Amb Messi, de fet, està d'acord en unes coses i en d'altres no. "És veritat, i té raó, que si juguem tan malament com ho hem fet en alguns partits no ens donarà per guanyar res, però també hem tingut bons moments, que ens poden donar per guanyar. Tots som conscients que hem de ser més fiables i consistents, si aconseguim jugar com davant el Vila-real, segur que ens va a donar per guanyar la Champions, segur", ha insistit.

Finalment, ha admès, sobre el seu pas pel Barça, que "sabia que les coses no serien fàcils, perquè en aquesta professió has d'assumir riscos i circumstàncies". "Segueixo gaudint de la meva estada al Barcelona, m'agradaria ser una mica feliç, però sempre he entès el procés del joc i, siguis on siguis, la derrota és una opció a la qual cal sobreposar-se a l'entorn mediàtic del futbol. En cap moment he tingut la sensació de voler marxar, de veritat".