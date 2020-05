Quique Setién: "Tant Messi com jo estem convençuts de que podem guanyar la Champions"

L'entrenador del Barça Quique Setién he negat qualsevol tipus de baralla dialèctica amb Lionel Messi durant una una entrevista a Bein Sports International. Messi va afirmar que per guanyar la Champions calia millorar el nivell de joc fa pocs dies, afegint que "potser Setién no ho va entendre bé" doncs el tècnic havia dit que estava satisfet amb el nivell de joc. "És un tema que ha generat cert debat, però jo crec que els dos sabem el que volem dir. La realitat és que els dos estem convençuts que volem i podem guanyar la Champions. És veritat que sempre s'han de millorar coses però no hi ha dubte que els dos estem convençuts que l'equip té matèria prima suficient per guanyar la Champions" ha dit.

Setién també ha estat preguntat sobre un possible retorn de Neymar al Barça, malgrat que ara mateix la direcció esportiva té molt clar que prioritza fitxar l'argentí Lautaro Martínez. "Evidentment que m'agradaria poder entrenar algun dia a Neymar, només faltaria...com passa amb qualsevol altre gran jugador. Per sort ja he pogut fer realitat un dels meus somnis, que era entrenar en Leo, el millor jugador del món".

Sobre el nivell de Luis Suárez, qui gairebé s'ha recuperat d'una lesió després de mesos sense poder jugar, el tècnic de Cantabria ha explicat que "encara no està del tot recuperat. Està treballant ja amb el grup, i fa pràcticament el mateix que fan els seus companys, però se'l veu encara mancat de ritme i de confiança. Porta força temps aturat, ha passat per una operació i l'aturada n'ha frenat la progressió. Veurem com estarà quan comencem a jugar. Ho haurem d'anar veient".

Sobre el nou mercat de fitxatges, on diferents jugadors poden marxar del club, Setién no ha volgut mullar-se gaire afirmant que "del futur dels jugadors no en tinc res a dir. Estic molt centrat en tot el que tenim per davant. Necessito tots els jugadors perquè no sabem com es desenvoluparà tot plegat quan es reprengui la competició.Queden molts partits per jugar. No podem estar especulant amb aquests temes. Jo compto amb tots i espero que tots estiguin en condicions de rendir al màxim en els partits que queden".