Quique Setién: "Semedo ha demanat perdó per la seva errada"

El tècnic del Barça Quique Setien ha fet la seva primera roda de premsa prèvia a un partit en mesos. Però ha estat de forma telemàtica, per Zoom, amb és de 40 periodistes connectats per preguntar a Setién, qui si era a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El tècnic blaugrana ha aprofitat la roda de premsa per enviar un missatge.«És bonic tornar a la roda de premsa, aprofito per enviar un missatge de solidaritat amb les famílies de les víctimes del covid-19» ha dit, abans de començar a parlar sobre el futbol, tot i que ha admès que és ell, qui té moltes preguntes ara mateix. I no sempre té respostes. «Tots els tècnic tenim aquest punt d’incertesa abans del primer partit. Podem intuir coses, però no sabem del tot com es respondrà a aquesta situació. No sabem si serem el Barça d’abans o un equip diferent. I el mateix passa amb el Mallorca. A mesura que passin els partits tindrem les respostes» ha admès.

Setién, tal com feia Cruyff, ha admès que prefereix jugar abans que el Madrid. «Prefereixo jugar abans, doncs ja has fet la feina, però em preocupa poc el que puguin fer ells» ha dit abans d’insistir, com ha fet aquests dies, que no veu clar poder fer cinc canvis per partit, tal com permet el reglament per primer cop. «Podria ser un problema, doncs cal concentrar-ho en tres moments. Si fas dos canvis, cal meditar-ho bé. Tots els arguments sobre aquest debat poden ser vàlids en un determinat moment, és una situació nova que caldrà analitzar».

Setién però, s’ha mostrat optimista sobre l’estat dels seus homes. «Estem realment bé, molt motivats, ho puc notar a cada entrenament. Per entusiasme, per ganes i espero que també per intel·ligència poguem ser millor que el rival». Ara, ha admès que «cal millorar algunes coses, alguns conceptes, en la sortida de la pilota, especialment davant determinats equips que ens apreten a dalt».

El retorn a la lliga arriba marcat per diferents carpetes d’actualitat, una d’elles l’errada de Nelson Semedo, qui va incomplir les normes de confinament assistint a un sopar amb 20 persones, quan el protocol no ho permet. «Encara no he decidit si jugarà o no. Però si finalment no juga, no seria per aquest motiu desgraciat, on va tenir poca cura. Aquest fet no m’afectarà per prendre la decisió. Ell estava preocupat, es va descuidar, no era conscient del tot de la situació. Ha comès un error, però ho sap, ha demanat disculpes. Li sap greu» ha dit el tècnic sobre el portuguès, qui no ha donat positiu al test que li han fet i volarà aquest dissabte cap a Mallorca, on el Barça juga a les 22h.

Umtiti, dubte. Suárez, llest

Un dels dubtes és Samuel Umtiti, de qui l’entrenador explica que «ha estat l’únic jugador que no ha entrenat amb el grup doncs el primer dia va patir un problema muscular. Ha intentat recuperar-se, està bastant bé...però encara li falta una mica més de ritme comparat amb els companys». En canvi, qui si està llest per jugar per primer cop des de el gener, quan es va operar de genoll, és Luis Suárez. «Podrà ser titular. Però potser no pot jugar tot el partit. Seria assumir un risc que no volem, però si, podria ser titular, però encara necessitarà alguns partits per arribar a la seva millor versió» va dir un Setién que va deixar clar que Messi ja s’ha recuperat de les seves molèsties: «Està perfectament, ha entrenant amb normalitat, no hi ha cap problema amb ell» va sentenciar.

L’exentrenador del Betis admet que tots els entrenadors tenen dubtes abans del retorn sense espectadors d’aquesta lliga partida en dos blocs. «La situació és la mateixa per tots, però ens pot haver anat bé per refrescar-nos. Només hem tingut un partit d’entrenament al Camp Nou, entre nosaltres, partidet que no ens pot donar tota la informació que voldríem tenir de cara al partit de Mallorca».

Arthur i el mercat de fitxatges

Preguntat sobre un dels noms del mercat de fitxatge, el brasiler Arthur, Setié ha admès que algun tipus de negociació per enviar-lo a la Juve, a canvi de Pjanic, han existit. «Hem parlat... però no gaire, les circumstàncies del mon del futbol son ara totalment diferents. La realitat és que tots els jugadors que tenim a la plantilla ara mateix els necessito, doncs ens esperem molts partits en pocs dies».

Finalment, sobre la possibilitat de que tot el tram final de la Champions, inclòs el partit de tornada dels vuitens de final contra el Nàpols, es jugui a Lisboa, ha explicat que «ens perjudicaria jugar a un estadi neutral, quan ells van fer-ho a casa... però caldria acceptar-ho».