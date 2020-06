Quique Setién: "Hauríem necessitat una setmana més d'entrenament"

Quan Quique Setién va arribar al Barça al gener, poc s'hauria imaginat tot el que li tocaria viure. El veterà tècnic de Cantàbria va poder debutar per fi a la Champions, amb l'empat al camp del Nàpols, però gairebé quatre mesos després encara no s'ha jugat la tornada. Tot es va aturar per culpa del covid-19.

A menys d'una setmana per a la represa de LaLiga Santander, Setién assegura que veu "bé" els seus jugadors encara que ha subratllat que els equips haurien necessitat "una setmana més d'entrenament per estar en condicions definitives". En declaracions als mitjans de comunicació del club, ha explicat: "La feina que hem fet la veig bé, però no sé exactament si, igual que la resta d'equips, potser hauríem necessitat una setmana més per estar en condicions definitives".

En tot cas, Setién ha considerat que l'aturada de dos mesos ha sigut positiva per als seus jugadors perquè, segons la seva opinió, "el nivell d'estrès s'ha eliminat i ara tenen moltíssimes ganes de jugar, estan tremendament motivats": "Crec que a nosaltres, en aquest sentit, ens ha anat bé l'aturada, perquè el futbolista es va cansant al llarg de la carrera i, amb aquests dos mesos, hem viscut una cosa del tot diferent del que havíem viscut aquests últims anys".

Amb vista del partit de dissabte que ve contra el Mallorca, el tècnic blaugrana podrà comptar amb l'uruguaià Luis Suárez, que aquesta setmana ha rebut l'alta mèdica de la lesió al genoll dret: "Ha tingut aquest temps extra i ens ha permès recuperar-lo per competir. Es troba gairebé al màxim. Ara hem fet entrenaments i falta veure què passa quan comenci la competició". I sobre Messi, que arrossega molèsties al quàdriceps que li han impedit exercitar-se al mateix ritme que els seus companys els últims tres entrenaments, opina: "Ha notat algunes molèsties, com ha passat a alguns jugadors més des que hem tornat, però són coses normals i no hi donem gaire importància. La setmana que ve espero que no hi hagi cap problema més".

Al Barça, líder de la Lliga, l'esperen onze partits per mantenir l'avantatge de dos punts respecte al Reial Madrid. Haurà de fer front a un calendari condensat. "Serà una exposició diferent, perquè arrencaràs jugant cada tres o quatre dies", ha dit, mentre que "la cosa normal" en una pretemporada "és anar jugant i dosificar els minuts".