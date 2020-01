Les 24 hores que han canviat la vida de Quique Setién

Aquest diumenge Quique Setién estava mirant el partit de Copa del Rei entre l’Escobedo i el Sevilla. Entre el seu poble, Liencres, i Escobedo hi ha tot just 14 minuts en cotxe, així que Setién va aprofitar per anar a veure futbol en directe per saludar amics i passar l’estona. Des que havia marxat del Betis, el veterà tècnic no tenia feina, tot i que havia rebut moltes ofertes, cap de les quals prou interessant. Clubs com l’Osca o el Girona l’havien sondejat l'estiu passat. El Celta i el Leganés també van parlar amb el seu representant no fa gaire, quan buscaven un nou entrenador per canviar una dinàmica negativa.

Però mentre era al camp de l’Escobedo va rebre dues trucades. Una, d’un periodista madrileny que li preguntava si era cert que el Barça s’havia interessat en ell. Setién li va respondre que li havien arribat rumors, però res oficial, i que acceptaria encantat un contracte de sis mesos. Després el va trucar un representant espanyol, que s’acostava a ell per treure informació per al Barça. Una trucada de sondeig. Setién el va remetre al seu representant, l’italià Edoardo Crnjar, que era a Itàlia tancant operacions dels nombrosos futbolistes que representa.

Pilota i posicionament: les bases de l'estil Setién

24 hores després, Setién ja era entrenador del Barça. "No ens ho esperàvem, ha anat molt ràpid", admetia el nou tècnic dilluns. L’entorn de Setién admet que saben prou bé que ell no era la primera opció de la direcció esportiva blaugrana. Abans es va visitar Xavi, es va parlar amb Koeman, amb Pochettino..., però va ser Setién qui va aprofitar aquesta gran oportunitat. Diumenge Setién va enviar un missatge al seu ajudant, Éder Sarabia, explicant-li la trucada rebuda, però cap dels dos creia que el seu somni es faria realitat llavors. Sarabia és fill de Manu Sarabia, l’exjugador que va guanyar dues lligues els anys 80 amb l’Athletic Club de Bilbao. I, de fet, era a Bilbao el cap de setmana, mirant per televisió com el Bilbao Basket guanyava al Palau Blaugrana. Sense imaginar que hores després seria treballador del Barça, va fer una piulada de felicitació a l’equip de la seva ciutat, que es classificava per la Copa del Rei. Sarabia, un home de caràcter que més d’un cop s’ha barallat amb altres entrenadors, de mica en mica s’ho va anar creient. I dimarts, quan va arribar al Camp Nou, va deixar clar que "quan tens una oportunitat com aquesta, cal anar a totes". I en una declaració d’intencions, Setién va suspendre el dia de festa que tenia el Barça avui.

651x366 Quique Setién (e) amb els seus ajudants, Eder Sarabia (2e), Jon Pascua i Fran Soto / ALEJANDRO GARCIA/ EFE Quique Setién (e) amb els seus ajudants, Eder Sarabia (2e), Jon Pascua i Fran Soto / ALEJANDRO GARCIA/ EFE

Entre diumenge i dilluns, en 24 hores tot va canviar en la vida de Setién i Sarabia, que van avisar els altres membres del seu cos tècnic, l’entrenador de porters Jon Pascua i el preparador físic Fran Soto. Els primers contactes de diumenge, però, van ser de tanteig. No va ser fins diumenge a la nit que va arribar la primera trucada preguntant si estaria disposat a acceptar. "Vaig rebre la trucada diumenge i no vaig esperar ni cinc minuts. No tinc un currículum extens, però tinc un estil que he defensat sempre", va explicar Setién.

Dilluns al matí, però, encara no es creien que serien els escollits. Estaven segurs que el Barça estava treballant diferents opcions. De fet, Edoardo Crnjar no va arribar a Barcelona fins entrada la tarda de dilluns. El representant, un jove fill de croats criat a Milà, on va entrar al món del futbol treballant a un concessionari de cotxes on arribaven futbolistes, va dir que venia volant a Barcelona per negociar en persona un cop va tenir clar que ja estava decidit que Setién era l'única opció, una trucada que va produir-se durant la reunió de la junta directiva, a la tarda. Així doncs, Crnjar no va aterrar fins dilluns a les sis de la tarda.

Abans ja li havia dit a Setién que calia aconseguir un contracte llarg, aprofitant que el Barça no tenia gaire marge de maniobra. El tècnic va confiar en el seu representant, amb el qual treballa fa dos anys, però, tal com va admetre, havia necessitat pocs segons per dir que sí. La direcció esportiva blaugrana, que va valorar seriosament fer-li una oferta de sis mesos, va entendre que fer-ho era enviar un missatge negatiu i va acceptar un contracte llarg, tot i que Josep Maria Bartomeu va demanar posar una clàusula per trencar el contracte el 2021 després de les eleccions, entenent que no era ètic un contracte que anés més enllà de les eleccions.

Dilluns a la tarda Crnjar va confirmar a Setién que era l’escollit i el tècnic va aterrar a Barcelona ja de nit, on es va trobar amb Sarabia, que també havia vingut, i diferents membres de l’àrea esportiva del Barça, amb els quals van estar xerrant fins entrada la matinada. La primera nit a Barcelona van dormir ben poc, ja que dimarts al matí ja estaven emprovant-se la roba per entrenar a la Ciutat Esportiva, on van creuar-se amb un emocionat Ernesto Valverde, que marxava. Acabava una etapa i en començava una de nova amb un cos tècnic que arriba llest per somiar. Saben que els ha caigut un regal del cel.