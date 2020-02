Quique Setién: "Ens calia jugar un partit així, ens reforça golejar marcant cinc gols"

Quique Setién encara una setmana clau amb el cap alt i amb optimisme després del triomf contra l'Eibar. "Sempre cal millorar coses. Ja es feien coses bé i altres calia treballar-les. Per exemple, en la primera part estic encantat amb l'activació després de perdre la pilota, s'han recuperat moltes pilotes. Per sort, després s'ha tingut la capacitat per fer gols i superar la seva pressió alta. Altres dies ens havia costat més", ha explicat. "Veig bé l'equip, tot i que sempre vols millorar coses. Ens calia jugar un partit així, ens reforça golejar marcant cinc gols".

Preguntat per la mocadorada a Bartomeu, el tècnic ha dit: "No ens posa més pressió, la gent del futbol s'aïlla. Tot el soroll de fora no el podem controlar, però cal aïllar-se i centrar-nos en la nostra feina".

Ha sigut un partit en què Messi ha brillat una altra vegada. El tècnic ha analitzat la seva posició al camp dient que "a vegades Messi també ens ajuda en la construcció del joc, però és un jugador molt llest que sempre escull les opcions més bones per marcar. Les seves aparicions vertiginoses a l'àrea rival, amb pilota o sense, sempre són molt difícils de parar". Pel que fa a no donar descans ni un minut, ha explicat que "si ell hagués necessitat descans l'hauria demanat, és un jugador molt llest".

Sobre el debut de Braithwaite, ha explicat que "ha fet més del que esperava, ho dic sincerament, hem fet un fitxatge extraordinari que s'adaptarà a la perfecció. L'he vist amb molta il·lusió. Ha participat en gols, s'ha mogut molt, llegeix bé el futbol... És un gran fitxatge". A més, ha afegit que "els migcampistes entenen bé que cal acompanyar els davanters, atacar els espais quan els davanters es troben més fixats", en referència al gol d'Arthur Melo.

El tècnic ha explicat com ha gestionat la defensa, ja que Umtiti i Lenglet corrien el risc d'estar sancionats al Bernabéu si veien una targeta. "He prioritzat donar descans a Piqué en la segona part perquè ens arriba una setmana dura. He fet el mateix amb Griezmann i Busquets. Però he advertit a Umtiti i Lenglet que no volia targetes grogues, que no calia arriscar, tal com estava el partit. Per sort, no han sigut amonestats i Piqué ha pogut descansar".

Finalment, pel que fa a la posició de Vidal, ha explicat que "volíem que incomodés els rivals per aprofitar les arribades de Junior Firpo. I s'ha activat molt després de les pèrdues de pilota, ens ha ajudat molt a recuperar pilotes en atac. N'estic content".