Setién: "Tothom va veure que va passar al partit del Madrid i en treurà les seves conclusions"

L'entrenador del Barça, Quique Setién, no ha defugit la polèmica sobre les decisions arbitrals en els partits del Reial Madrid. "Hi ha coses que s'allunyen de les teves capacitats. Intentarem fer bé les coses en el terreny de joc, no n'hi ha més. Unes vegades un equip està més content i d'altres menys. Es pot considerar una injustícia, altres cops et beneficien, però el que no canvia és que sempre hi haurà polèmica" ha comentat Setién en la roda de premsa prèvia a el partit d'aquest dimarts (22.00 hores) amb l'Athletic de Bilbao.

El càntabre també ha aprofitat l'ocasió per fer callar als sectors més crítics de l'afició i ha reiterat que el cos tècnic està content "amb moltes coses que s'estan fent bé", com el fet que en tres partits no hagin concedit ni un sol gol. "Al camp del tercer classificat hem fet un gran partit. No estic d'acord que tinguem problemes futbolístics, perquè anem millorant i anem bé. És cert que m'agradaria tenir més efectivitat, però aquestes són circumstàncies del futbol", ha sentenciat.

En l'aspecte autocrític, Setién ha reconegut que l'equip necessita enganxada en els últims metres de camp per materialitzar el domini dels partits i "atropellar" els rivals. L'entrenador ha recordat que en un equip com el Barça "res val si no marques" i que, en conseqüència, molts aspectes del joc no seran valorats si no s'aconsegueixen victòries.

En aquesta mateixa línia, Setién ha explicat que no el preocupa "en absolut" que la mitjana d'edat de la plantilla es consideri alta, ja que l'important és que els jugadors facin bé la seva feina a la gespa. "Hi pot haver xavals joves que pensin molt bé, però el normal és que com més anys tinguin, pensin millor i decideixen millor. No és una qüestió de recorregut, cal afinar en algunes situacions que depenen de pensar millor i no de córrer més", ha conclòs.