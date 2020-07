Quique Setién: "Hauríem hagut de sentenciar a la primera part"

Quique Setién ha admès que l'equip està cansat, després d'un partit on el Barça s'ha imposat, però ha acabat patint molt. "Hauriem hagut de decidir el partit a la primera part, amb dos gols més. Llavors, tot s'ha complicat, quan la primera part ha estat molt còmode" ha explicat el càntabre. Preguntat per les oportunitats fallades abans del descans, el tècnic ha admès que "la inspiració va i bé. Un control dolent, una acció puntual, i tot canvia. A Vila-real tot ens va sortir bé, trobant el camí del gol, i avui no". L'entrenador no ha amagat que ha vist l'equip nerviós al final, ja que "no hem aconseguit sentenciar abans. Em preocupa no poder sentenciar abans i tenir l'equip tant cansat" ha dit.

Setién ha explicat que "calia donar descans després de cinc partits a Suárez", ja que l'uruguaià ha estat inicialment suplent en un partit on "a la segona part ens ha costat molt, doncs hi havien més espais, ens ha tocat replegar-nos en defensa i costa. A més, hi ha un punt de cansament". L'entrenador ha explicat que "a la segona part calia protegir l'àrea, doncs ells han fet moltes centrades. I s'ha pogut fer".

L'entrenador ha posat l'accent en el cansament, doncs "alguns jugadors no els he vist frescos, no han passat 72 hores del darrer partit, porten molt cansament acumulat, feia calor i la gespa estava seca. Quan un està cansat, perd més pilotes, costa prendre les decisions bones...no ens hem apagat futbolísticament, ha estat més físic".

Griezmann, amb molèsties

Com no, Setién ha parlat també de Griezmann, substituït al descans. "Ha demanat el canvi doncs patia unes molèsties", ha dit. Sobre Ter Stegen, qui ha evitat la derrota, Setién ha dit que "sempre ens ajuda, com els altres jugadors,s la seva feina és aturar i ho ha fent molt bé". Un altre nom propi ha estat Gerard Piqué, qui no descansa gairebé mai. "És un jugador molt llest. Sap evitar esforços que no toquen, però és normal que també noti el cansament. En partits així, ell prefereix defensar mirant cap endavant, no pas retrocedint".

Finalment, preguntat per com acaba la lliga, ha dit que "no se si fem mèrits per guanyar la lliga, però si els fem per estar millor de com estem ara mateix, generem molts partits però ens manca fortuna".