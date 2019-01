El Sevilla i l'Atlètic de Madrid empaten en el duel estrella de la jornada (1-1)

El Sevilla i l'Atlètic de Madrid han empatat en el gran partit de la jornada, entre el segon i el tercer classificat, empat que garanteix al Barça seguir líder, amb la possibilitat de consolidar el liderat si guanya a Getafe.

El primer temps ha estat de clar domini andalús. Els homes de Pablo Machin, jugant amb molta intensitat, han fet mèrits per anar per davant en el marcador, gaudint de diferents ocasions de gol. Als 37 minuts, Ben Yedder ha culminat una acció col·lectiva del Sevilla per fer el primer gol, però just abans del descans, Griezman, amb un gran xut de falta, ha fet el gol de l'empat.

A la segona part, al Sevilla li ha mancat energia per mantenir el domini i l'Atlètic ha aconseguit gaudir de certa calma, tot i dues bones ocasions de Ben Yedder. Al final del matx, el Sevilla ha aconseguit recuperar el control, però sense trobar el camí del gol. A manca de cinc minuts, Griezmann ha perdonat en una contra el segon gol visitant, però Vaclik ha aturat el seu xut.