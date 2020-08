El Sevilla guanya la seva sisena Europa League després d'una final preciosa contra l'Inter (3-2)

El Sevilla segueix regnant a l'Europa League. L'equip andalús s'ha imposat per 3-2 a l'Inter de Milà a la final de la competició a Colònia, un partit preciós en què els dos equips han tingut ocasions per marcar més gols. Per a l'Inter d'Antonio Conte, però, segueix la maledicció i ja fa nou temporades que no guanyen un títol oficial.

En canvi, el Sevilla ja suma sis títols de l'Europa League, més que cap altre club. Quatre anys després del títol de l'any 2016, l'equip de Julen Lopetegui ha superat l'Inter en una demostració de caràcter competitiu. L'equip andalús ha crescut sobre la gespa en la fase final del torneig a terres alemanyes, superant rivals de nivell com el Manchester United a les semifinals, el Wolverhampton Wanderers anglès als quarts de final i el Roma als vuitens de final. Després de fracassar al Madrid i sortir malament de la selecció espanyola, Lopetegui ha tocat el cel amb un triomf merescut contra un Inter disposat a aconseguir el primer títol des de l'arribada de la nova propietat al club, xinesa.

El partit, però, ha començat malament per als sevillistes, ja que un penal de Diogo Carlos als cinc minuts ha permès a Romelu Lukaku marcar el primer gol i confirmar-se com el gran golejador d'aquesta edició del torneig. La reacció andalusa ha sigut ben ràpida, gràcies a dos gols de cap del davanter neerlandès Luuk De Jong, el segon després d'una assistència preciosa d'un Ever Banega que ha jugat el seu últim partit abans de marxar al futbol del golf Pèrsic. Lopetegui ha encertat fent jugar De Jong, un davanter fort en el joc aeri, de sortida, però al descans el partit anava 2-2 perquè Diego Godín havia empatat, també de cap, poc després.

La segona part ha estat igualment emotiva però amb menys gols. Els centrals Koundé i Diogo Carlos han guanyat el duel a Lautaro Martínez i Lukaku. Quan faltaven 10 minuts, precisament Diogo Carlos ha rematat de xilena una jugada a dins de l'àrea, amb la sort que Lukaku, intentant defensar, ha desviat la pilota al fons de la xarxa. Un davanter defensant malament una rematada d'un central. El món al revés en un gol que ha permès al Sevilla guanyar un nou títol europeu. I de passada, assegurar-se que jugarà la Supercopa d'Europa contra el Bayern o el PSG.