El Sevilla busca la gesta a Munic i el Reial Madrid segellar la feina

Avui es tancaran les eliminatòries dels quarts de final de la Lliga de Campions. El Reial Madrid buscarà segellar la magnífica renda de tres gols que va aconseguir en l’anada al Juventus Stadium i el Sevilla capigrar un 1-2 advers davant el Bayern Munic a l’Allianz Arena.

Els blancs reben al Santiago Bernabéu (20.45 h / beIN Sports) un conjunt italià que no podrà comptar amb dos dels seus puntals: l’atacant argentí Paulo Dybala, que va ser expulsat en el partit d’anada, i el defensa central Andrea Barzagli, amb problemes musculars a l’abdomen. Tot i el marcador clarament favorable de l’anada (0-3), Zinedine Zidane no dona l’eliminatòria per tancada: “No m’agrada parlar de favoritismes, això s’ha de demostrar al camp. Respectem tots els equips. Contra l’Atlètic vam fer un gran partit i hauríem pogut perdre. Així és el futbol i els clubs grans mai es rendeixen”.

Zidane no va voler entrar a comentar una hipotètica final contra el Barça, una possibilitat de la qual sí que n’ha parlat el president blanc, Florentino Pérez, en unes declaracions a La Gazzetta dello Sport : “Recordo que aquest any els hem guanyat ja dues vegades a la Supercopa d’Espanya. Però, abans, hem d’eliminar el Juventus”. Sergio Ramos, sancionat, i Nacho Fernández, lesionat, són baixa per al partit.

El Sevilla no perd la fe

Molt més complicat que el Madrid ho tindrà el Sevilla aquest vespre (20.45 hores / beIN Max 1) a l’Allianz Arena contra el Bayern Munic. Amb l’1-2 advers de l’anada, els andalusos voldran repetir la gesta que ja van aconseguir classificant-se per als quarts de final després de superar (1-2) el Manchester United a Old Trafford. Vincenzo Montella té tota la plantilla a disposició menys Simon Kjaer, lesionat.