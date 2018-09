El Sevilla desborda un Reial Madrid sense cor

La desfeta del Barça a Leganés és més digerible després de la desfeta del Reial Madrid ahir al Sánchez Pizjuán. El conjunt blanc va caure golejat (3-0)contra un Sevilla que va posar damunt la gespa tot el que no va tenir el Reial Madrid: ganes, ritme, coratge i futbol. Amb l’escandalosa derrota d’ahir, els blancs van perdre el primer partit de la temporada, com el Barça, que segueix primer.

Sense Isco, recentment operat d’una apendicitis aguda, el Reial Madrid es va passar tot el primer temps i gran part del partit veient com els de Pablo Machín els passaven la mà per la cara una vegada i una altra. Pablo Sarabia i Éver Banega eren els timoners a la sala de màquines sevillista, Mudo Vázquez es lluïa (va enviar una pilota al travesser i va mostrar incomptables detalls de qualitat) i Jesús Navas era un corcó per la banda dreta i deixava en evidència Marcelo. D’una assistència seva i del rebot d’un xut nascut a les seves botes van arribar el primer gol i el segon del portuguès André Silva als minuts 17 i 21.

El Madrid va fer un tímid intent de reacció amb un xut de Bale al pal després d’una jugada aïllada del gal·lès. Un miratge davant l’allau de joc sevillista, que va ser recompensat amb un tercer gol de Ben Yedder abans del descans mentre els jugadors del Reial Madrid, erràtics, s’ho miraven desesperats. Davant d’un Sevilla ple de cor i bon futbol, tot eren cares llargues en un Madrid en què Benzema (canviat al minut 59) va sumar un nou partit gris i endarrere queda el gran principi de temporada que havia firmat l’any de l’adeu de Cristiano Ronaldo, ara al Juventus.

Lesió de Marcelo

Tot i els canvis de Lopetegui a la segona part, que a més de Mariano va donar entrada a Lucas Vázquez i Ceballos per remoure un equip que va naufragar tot i jugar amb Kross, Casemiro i Modric al mig, no hi va haver reacció del Madrid, que hauria pogut rebre algun gol més. La desfeta va ser més gran quan, amb tots els canvis fets, Marcelo es va sortir lesionat a 15 minuts del final.