Simeone renova amb l'Atlètic de Madrid fins el 2022

L’Atlètic de Madrid va anunciar ahir la renovació del seu tècnic, Diego Pablo Simeone, fins el 30 de juny del 2022. El contracte del tècnic argentí acabava el 2020, i després de mesos de negociacions, les dues parts van arribar a un acord. Simeone va arribar a la banqueta el 2011, guanyant 7 títols des de llavors, a més de jugar dues finals de la Lliga de Campions.

"Ens espera un futur amb molta il·lusió i molts reptes. Veig treball, veig gent involucrada per seguir creixent, veig il·lusió, veig joventut, que ens pot generar progressos i sé que si les quatre potes de la taula segueixen fermes com han estat fins ara, seguirem en la mateixa línia. Seguidors, jugadors, dirigents i entrenadors. Aquesta és una fortalesa molt gran que hem tingut fins al dia d'avui" ha dit el tècnic.

Simeone, que ja va triomfar a les nostres files com a jugador sent peça clau en el doblet de 1996, va tornar a l'Atlètic com a entrenador al desembre de 2011.