Cinc mesos per interpretar i convèncer Messi

Leo Messi es defineix a si mateix com una persona introvertida. Els que hi han conviscut saben que l'argentí és un home de poques paraules, que s'expressa més amb gestos i silencis que no pas amb grans dissertacions. Llegir-lo entre línies, a mesura que ha anat ampliant la seva llegenda, s'ha convertit en un art que ha posat a prova entrenadors, companys de vestidor, executius i directius. Alguns, com Pep Guardiola, el van saber entendre per després potenciar-lo a la gespa. Altres, com Quique Setién, van fracassar estrepitosament en l'intent. Neymar Júnior va aconseguir guanyar-se'l gràcies a la intervenció de Luis Enrique, mentre que Antoine Griezmann encara sembla un davanter vulgar, lluny del que era a l'Atlètic de Madrid, quan coincideix a la gespa amb el 10.

La conclusió més sòlida que deixa l'entrevista amb Jordi Évole és que Messi seguirà fent-se interpretar els mesos vinents. A partir del dia 1 de gener serà lliure per negociar la seva sortida amb qualsevol club del món, però manté que esperarà fins al 30 de juny, quan ja tindrà 34 anys, per comunicar les seves intencions de futur. Pel camí haurà pogut conèixer el nou president del Barça, que arribarà al càrrec disposat a presentar-li un projecte esportiu que el convenci per quedar-se al Camp Nou. Signar una altra renovació és una porta mig oberta que no fa gaire, quan Josep Maria Bartomeu manava al club, estava tancada. Avui, amb Koeman a la banqueta i Pedri oferint línies de passada a la gespa, i malgrat que l'equip tingui poques opcions a la Lliga i no figuri entre els favorits per guanyar la Champions, la predisposició del 10 és més gran que a l'estiu.

Messi deixarà que l'intentin seduir i examinarà la capacitat d'interpretació d'una nova junta que tindrà una feinada, a partir del 25 de gener, per reparar el forat econòmic causat pel covid i la mala gestió de l'anterior directiva. Ara bé, ja va deixar caure que el club "està molt malament" i que "li costarà tornar on era". I va afegir: "Serà difícil portar jugadors perquè no hi ha diners. S’han de fitxar futbolistes importants per tornar-ho a guanyar tot i costarà molt".

Per tant, tenint en compte la seva voracitat competitiva i que ja no li queden gaires anys per sumar èxits a l'elit, dona a entendre que cap candidat a la llotja podrà donar-li la volta al Barça com si fos un mitjó; que el canvi d'era no serà instantani encara que Xavi Hernández (a qui volia com a tècnic quan van fer fora Valverde) estigui a l'horitzó; que la transició potser és més llarga del que podria suportar. Agrairà encetar converses amb un nou president després de les "mentides" de Bartomeu, però sospita que haurà d'escollir entre un projecte a les beceroles (i amb un sou a la baixa) al club de la seva vida i una sortida que, segons com, embrutaria la seva trajectòria com a blaugrana. Per això, per si de cas, avisa: "Si me'n vaig, m'agradaria fer-ho de la millor manera".

"Hi ha partit"

L'entrevista de diumenge suavitza la posició de Messi mesos després del burofax i de les seves queixes per l'adeu de Suárez, però no esvaeix la sensació que està més fora que dins del Barça. Tot i això, als despatxos blaugranes, on saben que el futur de l'entitat s'enfocarà d'una forma o d'una altra en funció del que acabi decidint Messi, envien missatges de got mig ple i celebren els dubtes del 10: "El millor és que ara sí que veu projecte". El mateix al vestidor, on ja fa dies que veuen l'argentí com alliberat: "De cop sembla com si es replantegés quedar-se". Mentrestant, a les seus electorals, on s'intensifica la recollida de firmes de socis abans de l'11 de gener, es preparen per a setmanes amb el capità al centre del debat. "Hi ha partit", vaticinen.

Amb els dubtes de Messi sobre la taula i la porta mig oberta a una renovació, comença un culebró de menys de cinc mesos que posarà a prova la capacitat d'interpretació del nou president del Barça i que marcarà la gestió del club en un context precari. Caldrà imaginació i mà esquerra per aconseguir que el 10 compleixi el seu somni americà sense passar abans per cap competidor europeu.