Solari no dona per perduda la lliga: "No podem rendir-nos"

Santiago Solari, malgrat perdre el tercer partit consecutiu al Bernabéu, dos contra el Barça i un contra el Girona, no es rendeix. El tècnic argentí del Madrid ha afirmat que encara vol lluitar per la Lliga, malgrat quedar a 12 punts del Barça. "Sens dubte és una distància important, però no podem rendir-nos. Sempre és important lluitar la Lliga fins a l'últim partit. Cal disputar tots el partits, no importa la distància".

Solari ha explicat: "Ens ha faltat concretar algunes rematades. Ho hem buscat de totes les maneres. Ha sigut un partit lluitat en tots els aspectes, molt igualat, però no hem pogut aconseguir el gol". Preguntat per Gareth Bale, xiulat pel Bernabéu, ha dit: "Ho ha intentat, igual que tot l'equip. Si hem fet bé alguna cosa avui és jugar com un conjunt. Defensar, contraatacar... Ha sigut molt disputat el partit, però ens ha faltat concretar. Tampoc ho vam fer l'altre dia. Així no ens podem endur la victòria".