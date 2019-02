Solari: "No hi ha ningú indiscutible en cap equip"

Santiago Solari, tècnic del Reial Madrid, ha parlat abans del clàssic de Copa, i ha afirmat que no hi ha cap jugador "indiscutible" en cap plantilla. El tècnic madridista té davant seu una decisió difícil de prendre: no fer jugar l'estrella de l'equip, el gal·lès Gareth Bale, per apostar pel jove brasiler Vinícius Júnior. "No hi ha indiscutibles en el futbol", ha dit sense voler comunicar la seva decisió.

"Tots els jugadors aporten. Alguns unes coses i d'altres unes altres. Uns són més ofensius i d'altres més defensius; uns tenen més experiència i d'altres joventut amb frescor. L'important és que hi som tots, que tirem cap al mateix lloc i volem aconseguir els objectius", ha afegit.

El Reial Madrid encara el clàssic de Copa del Rei amb moltes esperances dipositades aquesta temporada en la competició. "Nosaltres volem guanyar totes les Copes", ha assegurat Solari.

"Hi posem el màxim interès i la mateixa concentració que en els partits anteriors. L'important és com afrontem l'eliminatòria, que ha de ser com les anteriors o els partits recents de Lliga. No podem pensar en el que ve i només posar el focus en el partit de demà", ha afegit.