Solari: "Sense parlar malament de ningú, és evident que hem trobat a faltar el capità"

Visiblement emocionat, Santiago Solari ha atès els mitjans de comunicació després de l'eliminació a la Champions a mans de l'Ajax (1-4). "Venim d'una setmana difícil però no per això deixa de ser una derrota dolorosa. Hem fet tot el possible però no ens ha arribat", deia l'argentí.

El tècnic, que no ha parlat sobre una possible destitució imminent -com es rumoreja a l'entorn del Madrid-, ha demanat "tranquil·litat" per "afrontar amb serenitat" el final de temporada. Això sí, ha reconegut que l'absència de Sergio Ramos, que va forçar la targeta groga per perdre's el partit, ha sigut determinant. "Sense parlar malament de ningú, és evident que hem trobat a faltar el capità".

Solari ha reconegut que és una temporada "difícil" i ha assegurat que no es penedia de les decisions que ha pres des que va fer-se càrrec de l'equip, rellevant Julen Lopetegui. Sobretot, en les que feien referència als canvis a l'onze titular. "Era un equip jove incorporant-se a un de veterà, i és una feina que porta el seu temps".