Solució d’emergència al Girona: Francisco substitueix Pep Lluís Martí

El Girona ha decidit sacsejar la banqueta i Francisco Rodríguez substituirà Pep Lluís Martí en les pròximes hores. El tècnic castellà, el quart de la temporada, si no hi ha cap contratemps inesperat, dirigirà l’entrenament d’aquesta mateixa tarda i és l’escollit per Quique Cárcel per intentar redreçar el rumb d’un club que espera tornar a Primera. Els blanc-i-vermells són cinquens, en zona de play-off d’ascens, amb un punt de marge respecte al setè classificat.