Joan Soteras i Ivan Carrillo presenten els avals necessaris i la Federació Catalana viurà eleccions

El pròxim 1 d'octubre hi haurà eleccions per la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Dos candidats lluitaran per ser el nou president de l'ens organitzatiu del futbol català: Ivan Carrillo, president del Gavà, que finalment ha aconseguit els avals necessaris per presentar-se com a candidat i Joan Soteras, actual president de la FCF, després que Andreu Subies fos nomenat com a vicepresident econòmic de la Federació Espanyola de Futbol.

Soteras, president durant molts anys del Sabadell i vicepresident de la Federació les darreres temporades, ha presentat 918 avals. Soteras ha fet un comunicat afirmant que vol agrair "a tots els clubs i presidents; a les persones que representen a les entitats esportives; i a totes les estructures de tot el territori català, que han donat el seu recolzament aquests últimes dies, ja sigui amb avals o bé amb missatges, que l’han servit per convertir-se en candidat de ple dret a optar a la Presidència de la Federació Catalana de Futbol i a treballar pel futbol i futbol sala català, en totes les seves disciplines".

540x306 Ivan Carrillo, a l'esquerra, precandidat a la Federació de futbol / A.N. Ivan Carrillo, a l'esquerra, precandidat a la Federació de futbol / A.N.

Carrillo de la seva part, necessitava 121 avals, un 10 % dels cens de persones amb dret a avalar i que la seva candidatura ha aconseguit superar: han aconseguit 130 avals en els últims cinc dies (amb un pont de per mig, motiu pel qual Carillo ha afirmat que presentaran una queixa al Consell d'Esports demanant explicacions) i aquest dimecres han dipositat davant de notari a la seu de la FCF. "No som aquí per criticar el que s'ha fet fins ara, estem aquí per millorar. Si em presento a les eleccions és per ser un president que viu el dia a dia dels clubs catalans". La junta electoral encara haurà de validar els avals, i si alguns d'aquests 130 no són vàlids, Soteras podria ser president sense eleccions si Carrillo es queda per sota dels 121.

Carrillo ha demanat unes "eleccions netes" i ha denunciat que "s'hagi trucat a alguns clubs" per tal que no li donessin el seu aval, segons ha afirmat aquest dimecres el nou candidat a la presidència de la FCF: "Alguns dels actuals delegats de la FCF i d'altres persones han desinformat a alguns clubs afirmant que no es podia avalar dues candidatures, quan als estatus de la FCF està recollit que sí que es pot. També m'he trobat en casos en què molts clubs tenien por a donar-nos l'aval per possibles represàlies". Carrillo no ha volgut donar noms i cognoms de qui, en paraules seves, han "avisat de represàlies" als clubs catalans si li donaven el seu aval: "No donaré noms, però esperem que això no torni a passar".

Carrillo també ha volgut destacar la figura dels coordinadors del futbol català i ha recordat que en el seu programa, que presentarà abans de les eleccions de l'1 d'octubre, "rebaixa d'impostos als clubs així com reduir els costos que paguen els clubs per jugadors a les mútues". I ha explicat la seva principal motivació: "Quan vaig ser president del Gavà, ara fa 5 mesos vaig començar a veure moltes coses de la FCF milloraves, que s'han de canviar. S'ha de portar la FCF al segle XXI. Penso que actualment arrenca els diners dels clubs i té una estructura sobre-dimensionada. Crec que tinc la raó i vull dur a terme canvis. Actualment la Federació és molt hermètica i hi ha gent jove amb ganes de canvi".