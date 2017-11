Alexis Sánchez salva l'Arsenal amb un penal al temps afegit (0-1)

Quan semblava que el mur del Burnley seria capaç de frenar l'atac de l'Arsenal, un penal al temps afegit transformat per Alexis Sánchez ha servit per donar els tres punts al conjunt 'gunner', que aprofita els empats de Tottenham i Liverpool per assaltar la quarta posició. L'Arsenal visitava un dels conjunts més rocosos de l'actual Premier League, un Burnley que arribava com el tercer equip, darrere els dos conjunts de Manchester, menys golejat de la lliga anglesa.

Després d'un avís inicial d'Alexis Sánchez, ha estat Petr Cech qui ha hagut de treure diverses mans per mantenir la pròpia porteria a zero. Lacazette ho ha intentat al segon temps, però l'Arsenal seguia encallat fins que, al tram final, ha trobat un premi molt valuós. Els londinencs queden ara a un punt del Chelsea, tercer classificat.

El Southampton apropa l'Everton al descens

L'Everton segueix sense aixecar cap. Aquest diumenge, els 'toffees' han sortit golejats del camp del Southampton (4-1) en una derrota que els apropa a només dos punts del descens. El conjunt de Liverpool ha estat capaç d'igualar, just abans del descans, el gol inicial de Tadic amb una diana de Sigurdsson, però en el segon temps no han pogut frenar el temporal: Austin, per dos cops, i Davis, al tram final, han acabat per ensorrar l'Everton d'un David Unsworth que, per segona jornada consecutiva, ha deixat a la banqueta sense jugar a Wayne Rooney i Sandro Ramírez, dos dels homes cridats a ser protagonistes en atac el passat estiu.