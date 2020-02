L’Spar Citylift Girona fa una crida a l’esperança (65-53)

L’equació era clara: la victòria de l’Spar Citylift Girona s’havia de combinar amb una derrota del Dinamo de Kursk si les gironines, eliminades ja de l’Eurolliga, volien allargar l’esperança per accedir a l’Eurocup en una darrera jornada en què les opcions són pràcticament mínimes. La primera part es va complir, amb la victòria contra Famila Schio (65-53), però la segona no, i ara necessiten guanyar al BLMA i esperar una carambola final que sembla de ciència-ficció. Però que ningú dubti que ho intentaran fins al final.

Fredes en l’inici, a les jugadores d’Eric Surís els hi va costar entrar en el partit. Desatencions en defensa, la pèrdua del rebot i un atac imprecís van provocar la primera escletxa ben aviat (5-11), amb Gruda liderant l’actuació italiana. El pas dels minuts va confirmar que manar no seria gens fàcil però Mendy, que portava gairebé el 50% dels punts de l’equip, es va treure dos triples de la butxaca que van permetre una reacció insuficient (26-27), perquè el Kursk perdia i no s’estava aprofitant l’oportunitat.

Dues cistelles de Coulibaly sortint dels vestidors van significar el primer avantatge de les gironines, que ja sabien que el Kursk havia capgirat el seu marcador i no es podien permetre cap mena de luxe. Tot el que no fos guanyar, deixava l’Spar Citylift Girona sense opcions europees. El pas endavant, però, ja era una realitat: un parell de triples d’Araújo, un exemple d’implicació, i una tècnica a l’entrenador rival posaven les coses al lloc desitjat (46-42).

Amb un ull posat a Hongria, Fontajau es va centrar en el que estava a les seves mans. Fins i tot Marta Xargay es va treure una petita espina en dues accions que posaven una renda considerable (50-42) i l’equip, amb el cap ben alt, va jugar els últims segons amb dues noies del planter sobre la pista. El triomf, que va significar el rècord en un curs del club a l’Eurolliga, va quedar aigualit pel resultat del seu rival (61-74), que deixa el futur pendent d’una juguesca gairebé diabòlica.