L’Spar Citylift Girona dignifica la derrota (57-62)

Hi ha moltes maneres de perdre, a la vida. La imatge de Fontajau fent l’onada en els pitjors moments i ovacionant mentre reconeixia la derrota de l’Spar Citylift Girona contra el Fenerbahçe (57-62), va ser un agraïment als constants actes de fe i al fet de ser fidels a si mateixes. I això, a llarg termini, és més important que els resultats.

La connexió que hi ha entre Mendy i Vasic promet regalar moltes tardes d’alegria. Ballant al ritme marcat per una Laia Palau que va fer el que va voler, van oferir un petit tastet del que ja està sent. En només dos minuts, les gironines ja havien adquirit l’avantatge psicològic: 10-0. És el que té anar de bracet amb una confiança que aconsegueix convertir en normal allò que no ho és. Va durar poc, però va ser admirable.

Però com que el Fenerbahçe anava advertit, no estava disposat a entregar-se així com així. A l’inici del segon quart ja havia capgirat l’electrònic (20-21), després de superar un 14-3 i un 17-9 en contra. Perquè els triples de Mendy no van ser l’única arma de l’Spar Citylift Girona. La suma de tot l’engranatge fa que la maquinària respongui com cal i Coulibaly i Vasic van anar col·leccionant punts mentre Elonu i Sykes se sacrificaven en defensa. Fins i tot Oma, una especialista al darrere, va tenir temps d’aportar el seu granet de sorra.

Quan Iagupova es va embalar, però, va provocar els elogis del pavelló i l’encallada de l’equip. La ucraïnesa portava 12 punts en un tres i no res, i ajudada per Zandalasini, va posar la renda en un 24-30 perillós mentre els 3.200 espectadors –una xifra cada cop més habitual per la qual cal presumir- xiulaven per les polèmiques decisions arbitrals. Fontajau, disposat a tot per seguir amb la imbatibilitat, mai falla en les grans cites. L’escridassa i la mocadorada van ser de les grosses perquè el criteri era impossible de desxifrar. I si l’Eurolliga ja és prou complicada, entre les faltes que van assenyalar, els contactes que van passar per alt i una tècnica a Èric Surís, tothom es va descentrar. Conseqüència? El 28-40 amb què es va arribar al descans i que obligava a recórrer l’èpica, un camí que a Girona coneixen però que no sempre et pot salvar.

Amb el repte d’arribar viu per jugar-se-la a un cara o creu al final, l’Spar Citylift Girona va sortir mossegant dels vestidors. Ningú li ha de recordar, a hores d’ara, tot l’esforç que un partit així mereix. Ni tampoc el què suposa enfrontar-se a jugadores com Iagupova, que s’enfilava als 28 punts; tot i que Coulibaly forçava un 2+1 (35-47). El talent de les turques és tan inqüestionable que no es pot retreure res però les gironines van posar-hi tota l’emoció possible, retallant les diferències fins a situar-se per sota dels deu punts (49-56) en un darrer quart apassionant. Van ser els millors minuts de Sykes, i amb Fontajau fregant l’excitació després del 51-56 de Coulibaly per sentir-se molt a prop de tornar a viure una remuntada que no es va fer realitat.

Bon avantatge del Cadí a l’Eurocup

L’Eurocup tornava a la Seu d’Urgell i el Cadí ho va aprofitar per seguir alimentant el seu somni europeu, gràcies a la victòria contra el Basket Hema (59-46) en l’anada de la primera ronda del play-off i haurà de defensar un avantatge de 13 punts a la tornada. Liderades, un cop més, per Tinara Moore, que va acabar amb 20 punts, van decidir el seu duel en un darrer període ple d’intercanvi de cops i en què van deixar al seu rival en només 3 punts. La reacció que es va produir després del descans, en què les visitants guanyaven 26-29, va permetre que el Cadí afrontés manant els moments clau i pogués escapar-se per afrontar el partit a Bèlgica en millors condicions.