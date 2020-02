El cor de l’Spar Citylift Girona posa emoció a la Lliga (60-55)

“Si quan vaig veure entrar l’aigua em diuen que avui podríem jugar a Fontajau no m’ho hauria cregut”, piulava Cayetano Pérez, el president de l’Spar Citylift Girona, abans del clàssic de la Lliga. No ha sigut l’únic en fer pública la reacció personal en un dia molt especial. “Avui podem guanyar o perdre, però el que és segur és que Fontajau bullirà com mai. I aquest serà l’espectacle esportiu amb més espectadors de les comarques gironines de la setmana, i com a societat que això passi amb l’esport femení significa que estem guanyant”, afirmava Pere Puig, el director esportiu d’un equip al qual mai s’ha de donar per mort i que ha tornat a obrir la Lliga gràcies a la victòria en el clàssic contra el Perfumerías Avenida (60-55). Les catalanes, empeses pel factor emocional de tornar a competir a casa seva, han hagut de recórrer als instants finals per segellar una victòria treballadíssima en el seu retorn a Fontajau, on manté un idil·li amb l’afició que ha estat clau per tombar el primer classificat.

El partit ha començat amb una lluita espectacular sota els taulells entre Coulibaly i Fagbenle, protagonistes de sortida perquè tots dos equips s’han vist amb problemes per anotar. De fet, la primera cistella de les gironines no ha arribat fins passats tres minuts, a càrrec d’Araújo. Però la igualtat global ha estat màxima, un clar símptoma del respecte i la tensió que s’ha respirat a la pista. Perquè de clàssic només n’hi ha un. La recepta de les castellanes no ha sigut cap altre que situar un ritme lent i amb atacs llargs, impedint que les locals sortissin corrent al contraatac. Això sí, aquestes s’han fet un fart de recuperar pilotes, com una de Mendy que ha situat la primera superioritat considerable (6-2), consensuada amb una acció al pal baix d’Elonou (8-4). Fontajau, si ja tenia prou motius per estar endollat, s’ha posat dempeus per rebre Núria Martínez, que ha entrat a la pista quan faltaven dos minuts per acabar el primer període. És impossible tenir més elements emocionals a favor teu. I a la primera, una acció seva ha permès Bishop anotar. Hi ha jugadores que gaudeixen d’una vareta màgica que les converteix en úniques.

L’intercanvi de cops s’ha mantingut, però el coratge de l’Spar Citylitf Girona l’ha convertit sempre en la referència (13-9). Després han aparegut els triples, de Martínez, Vasic –dos- i Loyd per animar la festa, i un u contra u de Bishop, i la diferència s’ha ampliat en un tancar i obrir d’ulls (24-12). Com sempre que s’han de jugar les garrofes, les jugadores d’Eric Surís han competit amb l’ànima i han tret de polleguera Perfumerías Avenida, amb qui ara es queden a només un triomf per empatar en el lideratge de la Lliga i disposen del bàsquet-average. En els pitjors moments de les visitants, Laura Gil s’ha fet un nom (28-20), però l’avantatge ha continuat sent gironí (33-26).

4.900 espectadors a Fontajau

Un triple de Laia Palau ha situat un 38-27 esperançador sortint de vestidors, i un parell de decisions arbitrals qüestionables han provocat la cridòria de Fontajau, que s’ha vestit de gala amb 4.900 espectadors, embogits amb una cistella de Mendy (41-29). El control ja era absolut, tot i que Sílvia Domínguez encara no havia llançat la tovallola. Elonu, més llesta que ningú, ha corregut tota la pista per reivindicar-se davant les seves excompanyes i Vasic ha repetit l’olfacte ensenyat en el llançament exterior per afrontar el darrer quart amb garanties reals de fer-la grossa (49-36).

Martínez, amb una recuperació, ha semblat posar els fonaments definitius per a un triomf que no es podia escapar de cap de les maneres. L’actuació coral de tot l’equip no mereixia un premi menor, però ni així ha pogut donar-ho per fet abans d’hora. Surís ha demanat un temps mort per evitar que el joc es compliqués, i Perfumerías Avenida ha rebaixat el marge per sota dels deu punts. També han aparegut els nervis, amb diferents pèrdues de pilota, males decisions en les possessions i incomprensibles faltes xiulades en contra. I, com qui no vol la cosa, ha començat un nou partit de 3 minuts i 38 segons (52-50).

El pols de l’Spar Citylift Girona ha començat a tremolar, però miraculosament Araújo ha caçat un rebot que ha donat una mica d’oxigen, provocant una falta i encertant un dels dos tirs lliures executats (53-50). Llavors, Vilaró ha errat una cistella i Elonu ha tornat a la línia de 4,70 (55-50). Un triple de Domínguez ha fet accelerar les pulsacions (55-53), quan només faltava un minut. Però Elonu ha provocat un 2+1, desfermant l’alegria d’un equip que fa més gran el seu llegat i encadena la tercera victòria del curs contra el seu màxim rival pels títols.