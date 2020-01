L’Spar Citylift Girona frega l’èpica (63-65)

Tot es va decidir en uns últims segons frenètics que no van fer possible la victòria d'un Spar Citylift Girona que va caure amb el cap ben alt contra l’Asvel a l’Eurolliga (63-65), després de superar un munt d’obstacles i tenir la cistella guanyadora a l’abast. Amb aquesta derrota, baixa al penúltim lloc de la classificació del grup.

Frenar Ciak, autora de 6 dels primers 8 punts de l’Asvel, era la tasca marcada en vermell per les gironines, que sense Coulibaly –amb una ferida a l’ull– van haver d’explotar la definició d’equip al seu màxim. Malgrat no començar bé (5-10), res va fer disminuir les opcions d’un vestidor que es multiplica quan té dificultats. Araújo, tota rauxa, va ser la primera a incentivar Fontajau, que va regalar una ovació de les grans a la seva filla predilecta, Marta Xargay, quan va debutar.

La solidaritat va fer possible superar el primer tràngol: un triple de Rosó i una cistella d’Elonu deixaven una mínima diferència (11-14) que entre Mendy i Vasic s’encarregaven de capgirar (18-16). A la pintura els maldecaps van continuar –el rebot era visitant–, però com a mínim Ciak ja no es movia amb la mateixa facilitat del principi. Xargay, amb una cistella des de la distància i una recuperació, demostrava que tornar a casa li prova de meravella, i Mendy, amb una acció de contraatac, donaven un cop d’autoritat al descans (29-23).

L’Spar Citylift Girona no va aixecar el peu de l’accelerador i Mendy, amb 8 punts consecutius, va seguir fent de les seves (39-29) en els millors minuts de l’equip. Les franceses, però, sempre van trobar resposta i Clark i Johannes presumien d’efectivitat per contrarestar les forces (43-42). El duel era tot un combat de boxa en què Mendy i Clark, que van acabar amb 25 i 18 punts, volien noquejar les rivals, arribant a l'últim quart amb 52-55.

Qui va emergir, però, va ser Tanqueray, amb dos triples del no-res que no van amargar la lluïdesa amb què les jugadores d’Eric Surís viatgen per l’Eurolliga. Perquè, lluny de rendir-se, Vasic i Elonu van donar una esperança (63-65) que no es va acabar de materialitzar perquè Mendy va fallar el triple final que hauria donat la victòria.

El Cadí fa història a l’Eurocup

El Cadí La Seu continua fent més gran el somni europeu i va confirmar la seva classificació per als setzens de final de l’Eurocup, defensant sòlidament el resultat del primer partit per desfer-se del Basket Hema (63-72). Sydney Wiese, amb 20 punts, va liderar una nova nit històrica per les catalanes.