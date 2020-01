L’Spar Citylift Girona es juga el futur europeu

L’Spar Citylift Girona viu un moment delicat perquè encadena quatre derrotes consecutives entre la Lliga i l’Eurolliga. De fet, el seu futur continental és a l’aire, perquè si torna a ensopegar contra l’Arka Gdynia (20.15 hores, Esport3), corre el seriós risc de complicar-se l'accés a l’Eurocup. “Tenim energia per capgirar la situació, no ens agrada acumular decepcions. El que ens omple és oferir bons partits a la nostra gent i el treball que cal fer és el de recordar-nos que això ho superarem sent un equip. És ara quan ens hem de fer forts”, reconeix Eric Surís, després d’haver perdut el lideratge a la Lliga i sentir els dubtes de l’entorn. “Hem de creure i continuar construint, perquè sense anar gaire lluny a l’Eurolliga estem plantant cara, malgrat que no guanyem. A Fontajau hem fet bons partits, i volem repetir-ho. Quan perds, mai es pot justificar per una sola acció. Parlem d’esport d’elit, no és tan fàcil. Les coses no canvien només tocant una tecla perquè si no ho faria tothom”.

Cuer del grup B, les gironines es troben empatades amb les poloneses, que també es juguen el seu destí. “Crec que en general s’ha creat una sensació que només veient a qui hem fitxat, guanyaríem sense esforçar-nos. Que com que tenim Laia Palau, Marta Xargay i Sonja Vasic, que van fer uns resultats fantàstics a Praga, aquí tindríem el mateix. I això no funciona així, el més important és estar units i treballar fort. Perquè som humans i podem tenir una mala dinàmica”, diu Suris, que podrà comptar amb l’australiana Abby Bishop, que reforça el joc interior. “Fa massa temps que estem amb vuit jugadores, i és un contratemps. Però no podem posar excuses. Si ens pot aportar un gra de sorra, serà benvingut. Tot i que s’haurà d’integrar, no se la podrà jutjar en el seu primer partit. Sé que la societat exigeix immediatesa, però hem de tenir paciència”.