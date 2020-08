Ter Stegen estarà prop de tres mesos de baixa després de ser operat

Marc-André ter Stegen es perdrà els primers partits de la pròxima temporada, després de ser intervingut aquest dimarts al tendó rotulià del genoll dret. El porter alemany tenia molèsties des de feia setmanes, però no es va operar per poder jugar la Champions perquè era una lesió que li permetia seguir jugant amb un tractament conservador. Ara, després d'aquesta operació a càrrec del doctor Ramon Cugat, Ter Stegen estarà entre dos mesos i mig i tres de baixa.

Aquesta operació s'ha fet per evitar que Ter Stegen pugui patir una lesió més greu en el futur, ja que l'alemany patia irritacions al tendó que li permetien jugar però podien anar a més amb el pas del temps.

