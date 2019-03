Stuani recorda que el Girona vol quedar-se a Primera (0-2)

L'olfacte de Stuani ha permès al Girona guanyar el Rayo Vallecano (0-2) en un partit clau que serveix per arribar als 31 punts i protegir, una mica més, el somni de continuar a Primera. Els gironins sumen set dels últims nou punts en joc, i Cristhian Stuani ja ha marcat quinze gols.

La sortida del Rayo no ha deixat descansar gens un Girona fort en defensa, amb molta maldat al davant i que continua trobant-se molt més a gust lluny de Montilivi. A cada intent dels de Míchel, que també han perdut el 'goal average', ha respost amb malícia, dient que no estava disposat a deixar-se intimidar. Els atacs dels madrilenys en els primers minuts han estat constants perquè no podia ser de cap altra manera, però, immers en una dinàmica de bones sensacions, és molt difícil aturar els d'Eusebio, als quals només els ha faltat encert en la definició per gaudir de més tranquil·litat.

Primer han avisat Portu i Àlex Granell: el xut del murcià, absolutament sol a l'interior de l'àrea, s'ha perdut per sobre del travesser, mentre que el cacau del capità, des de molt lluny, ha picat violentament contra la fusta. Amb el joc decantat a favor seu, ha sabut madurar el duel i no ha deixat d'insistir fins que Stuani, gràcies a un gran control, ha marcat el primer dels seus dos gols. Per al Girona, tenir un davanter com ell és un tresor que té lligat fins al 2022.

Si no ha sentenciat és perquè Pere Pons s'ha tornat a trobar amb el pal abans del descans. Seriós i sense gens de ganes d'arriscar el triomf, ha jugat mitja hora amb un home més perquè Stuani ha forçat una vermella clara a Ba, quan més empenyia el Rayo, a qui Gorka ha negat l'empat, en la segona porteria consecutiva a zero. L'uruguaià, en una nit memorable, ha fet un nou doblet amb un cop de cap per allunyar el Girona del descens.