Stuani, baixa sensible per a un Girona-Rayo marcat per les urgències

El màxim golejador de la Lliga, Cristhian Stuani, serà baixa en el partit de dissabte contra el Rayo Vallecano (13 h, BeIN LaLiga), per culpa d’una lesió a l’abductor dret que ja li va impedir ser titular dilluns en l’empat a Anoeta (0-0). L’uruguaià, autor de 8 dels 10 gols del Girona a la Lliga, va sortir als últims minuts perquè Eusebio va voler gestionar unes molèsties, sorgides durant el primer entrenament després del seu retorn amb l’Uruguai, on va jugar dos partits. “És una baixa important però un jugador sol no fa un equip, i hem d’estar preparats per sumar punts més enllà de les baixes que tinguem”, ha dit Eusebio, que tampoc podrà comptar amb Àlex Granell.