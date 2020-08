Koeman comunica a Luis Suárez que haurà de marxar del Barça

Ronald Koeman va dissenyant el seu Barça i el primer gran moviment podria ser la sortida de Luis Suárez. Malgrat que l'uruguaià va explicar que estava disposat a ser suplent per no marxar del Barça, el tècnic neerlandès ha informat al golejador que no compta ell, segons ha avançat RAC1. El club, doncs, haurà de negociar la sortida del davanter, que s'ha convertit en un dels cinc màxims golejadors en partits oficials al club.

Koeman es va reunir amb Messi per parlar del futur del capità, amb qui vol seguir treballant la temporada vinent. I, de mica en mica, parla amb altres futbolistes per explicar els seus plans. Jugadors com Semedo i Jordi Alba es quedarien, per exemple. També Busquets, tot i que podria ser suplent, ja que el nou tècnic vol modificar la posició de Frenkie de Jong.

651x366 Coutinho ha guanyat la Champions / EFE Coutinho ha guanyat la Champions / EFE

El Barça necessita vendre abans de poder afrontar la compra de jugadors, i alguns dels futbolistes pels quals acceptarà ofertes són Suárez i un Rakitic que vol marxar al Sevilla, tot i que encara no hi ha negociacions. En canvi, el futbolista que es podria quedar al club la temporada vinent és un Philippe Coutinho que acaba de guanyar la Champions cedit al Bayern.