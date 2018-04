Suárez ja té la seva víctima preferida

Tot i que Luis Suárez va començar el partit contra el València amb una rematada desencertada que semblava un presagi de l’estat anímic de l’equip des de la desfeta de Roma, a la segona que va tenir no va fallar. Va ser una d’aquelles jugades que provoquen certa nostàlgia de temps millors, perquè va ser d’una gran bellesa: Busquets va obrir el joc a la dreta per Sergi Roberto, que va cedir la pilota a Coutinho, i el brasiler, en una jugada made in Liverpool, va filtrar la pilota a dins de l’àrea perquè Suárez l’enviés al fons de la xarxa després d’una gran desmarcada. Amb l’1-0, l’uruguaià va sumar el seu gol número 23 a la Lliga en 28 partits i va convertir el València en la seva víctima preferida, ja que li ha marcat 10 gols (el Betis, amb 9, i l’Espanyol i el Deportivo, amb 8, completen el podi). A més, amb el gol d’ahir, Suárez ha obert la llauna blaugrana en 13 ocasions aquesta temporada (a la Lliga: Atlètic de Madrid, Leganés, Vila-real, Deportivo, Madrid, Alabès, Eibar, Girona, Màlaga, Sevilla i València; a la Copa: Espanyol i, també, València).

El gol de l’uruguaià va ser un bàlsam perquè el València havia trobat com fer mal al Barça amb conduccions al contraatac, sobretot, capitanejades per un gran Gonçalo Guedes, que si no va marcar va ser gràcies a les aturades de Ter Stegen o a les cames de Piqué. Tot i el gol, Suárez no va completar un gran partit. Capaç de desmarcar-se com un autèntic depredador d’àrea en l’acció que va obrir el marcador, va estar poc precís en la passada en jugades que necessitaven combinacions ràpides i en va alentir d’altres quan millor estava atacant un Barça que si va guanyar va ser perquè es va imposar a les àrees. L’uruguaià, impecable en el gol, va estar lent en una jugada al minut 50 en què, en lloc de rematar de primeres després d’una gran passada de Messi, va optar per retallar el seu defensor i va perdre la pilota. També va alentir una jugada de tiralínies en què es va endormiscar i va acabar cedint per Coutinho, que va xutar amb intenció, però la pilota va sortir fora.

Tot i haver estar desencertat en algunes ocasions, el tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, es va desfer amb elogis cap a Suárez: “M’encanta, sempre s’està barallant amb el contrari. Al segon temps, ha tingut algun error en els controls, però sempre genera ocasions. Qualsevol equip voldria tenir un davanter amb la seva capacitat d’intimidació”.

Només superat per Messi

Evidentment, no se li pot demanar a un davanter centre que transformi totes les seves oportunitats, i menys quan és el segon màxim golejador de la Lliga per darrere només de Messi (29) i empatat amb Cristiano Ronaldo (23), que avui al vespre juga contra el Màlaga. És inevitable, però, veure un Suárez cansat físicament i amb unes xifres que, fora dels campionats estatals, s’empobreixen. Quan s’analitzen els números del davanter lluny de casa a la Champions veiem que l’últim cop que va marcar a domicili va ser el 16 de setembre del 2015 a l’Estadi Olímpic de Roma en un enfrontament de la fase de grups.

Ahir, però, es jugava la Lliga i Suárez va aprofitar una assistència de Coutinho firmant una societat que els culers esperen amb avidesa. El brasiler va estar brillant en aquesta acció i té detalls de qualitat, però no acaba de tancar un partit rodó i hi ha trams en què sembla que estigui desconnectat. “Està fent bons partits, de mica en mica va entrant, és important per a nosaltres”, va afirmar Valverde preguntat per Coutinho.

Tant ell com l’uruguaià ajudaran a acabar de sentenciar una Lliga que Suárez va reivindicar recordant-se de l’afició: “La rebuda de la gent ha sigut un reconeixement a la gran Lliga que estem fent, que ara semblava que no tingués mèrit guanyar-la, i en té molt”.