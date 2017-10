Andreu Subies dimiteix com a membre del consell de la RFEF

El consell d'administració de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha acceptat la dimissió del president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, com a membre. Amb el president Ángel María Villar suspès durant un any com a president en ser protagonista d'un cas de corrupció, Subies ha decidit sortir del consell d'administració. Juan Luis Larrea, el president interí, ha acceptat la petició de Subies.

Andreu Subies, però, continuarà presidint la Federació Catalana. La FCF ha explicat amb un comunicat que "després dels fets esdevinguts aquest estiu a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), el president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies i Forcada, va presentar la dimissió com a membre de la junta directiva de la RFEF el 10 d'agost, a la qual es van sumar amb posterioritat 13 presidents d'altres federacions territorials, amb l'objectiu de promoure la convocatòria d'eleccions a la presidència de la RFEF, prèvia dimissió del senyor Ángel María Villar. Aquestes dimissions van ser posteriorment revocades després d’assolir-se una sèrie de compromisos, davant el Consell Superior d'Esports, que fessin viable aquest escenari. Havent constatat que aquests canvis no s'han produït en els últims tres mesos ni hi ha previsió que es produeixin a curt termini, Andreu Subies ha presentat la seva dimissió com a membre de la junta directiva de la RFEF, amb el desig que en un futur no gaire llunyà aquests canvis puguin tenir lloc. En qualsevol cas, la FCF seguirà treballant pel creixement i millora del futbol i per garantir la continuïtat de les competicions".