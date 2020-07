Duel d'urgències

El RCD Espanyol rep aquest diumenge el CD Leganés (17 h, Movistar LaLiga) al RCDE Stadium en un partit en què els dos conjunts estan contra les cordes: o sumar o descendir. La situació extrema que viuen els dos clubs fa que aquest enfrontament a Cornellà-El Prat pugui ser condemnatori per competir la temporada que ve a Segona Divisió. A més, després de la tensió d’aquesta setmana entre l’Espanyol i la Lliga pels horaris dels partits, els blanc-i-blaus reben un dels seus rivals directes per a la salvació amb més polèmica: els pepineros han tingut 48 hores més de descans per preparar el partit.

El @RCDEspanyol no considera apropiado jugar un 12 de julio a las 14h. Los pronósticos de temperatura que maneja @LaLiga no se corresponden con las mediciones reales en el terreno de juego del #RCDE Stadium a esa hora. https://t.co/ceH84iAJJy — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) July 1, 2020

El conjunt dirigit per Francisco Rufete va últim a la classificació amb 24 punts, un menys que el seu rival de diumenge. Després de la derrota a Anoeta en els últims minuts contra la Reial Societat amb remuntada inclosa (2-1), la salvació sembla una qüestió impossible. Contra una Reial Societat en crisi, els blanc-i-blaus van avançar-se al marcador aviat, però no van aconseguir consolidar el resultat i els locals van poder capgirar el partit. Per intentar somiar amb mantenir la categoria, els blanc-i-blaus han de guanyar, sigui com sigui, el partit a casa contra el conjunt de Javier Aguirre. La crisi i la inestabilitat esportiva que marquen el dia a dia del club han molestat una afició que comença a resignar-se amb la situació que viu el seu equip. Dels sis partits disputats des de la represa de la competició, l’Espanyol n’ha perdut quatre, n'ha empatat un i només ha aconseguit una victòria, a casa contra l’Alabès, en el primer partit després de l’aturada per la pandèmia del covid-19. Per al partit d’aquest diumenge, Rufete no podrà comptar amb Pipa ni Ferreyra, tots dos amb problemes físics.

El Leganés arriba al RCDE Stadium després de perdre a casa contra el Sevilla (0-3) en l’última jornada. L’equip de Javier Aguirre, des que es va tornar a la competició no ha aconseguit guanyar cap partit: dos empats i quatre derrotes. La necessitat de punts de l’equip madrileny fa que l’única opció dels pepineros sigui guanyar a Cornellà-El Prat si volen tenir opcions de mantenir la categoria. La falta de gol de l’equip, sobretot des de la marxa al mercat d’hivern d’En-Nesyri –actual jugador del Sevilla– i Martin Braithwaite –ara vesteix la samarreta blaugrana–, és una de les raons principals que han portat l’equip madrileny a les últimes posicions de la taula. Guanyar al RCDE Stadium, per tant, es converteix en una fita necessària però difícil, tenint en compte que el tècnic mexicà perd el seu golejador, Óscar Rodríguez, per tot el que queda de temporada per unes molèsties al quàdriceps. Tampoc podrà comptar amb Guido Carrillo, lesionat, i Roque Mesa, sancionat. D’altra banda, el tècnic mexicà podria fer disputar els seus primers minuts aquesta temporada a Alexander Szymanowski. L’extrem argentí i capità del Leganés encadena lesions greus des del desembre del 2017. L’última, que l’ha mantingut apartat dels terrenys de joc més de catorze mesos, va fer-se-la en l’últim partit de la temporada passada al camp de l’Osca, on es va trencar el lligament creuat.

L'últim enfrontament entre Espanyol i Leganés va ser a la primera volta de la competició a Butarque, on els pepineros es van imposar als blanc-i-blaus a casa per 2-0 amb dianes de Braithwaite i En-Nesyri. Tot i això, l’últim cop que el Leganés va visitar el feu blanc-i-blau la temporada passada, els locals van aconseguir la victòria (1-0) amb un gol de Borja Iglesias. Els dos equips veuen com els seus golejadors en aquell moment ja no estan entre les seves files.

L’Espanyol i el Leganés necessiten la victòria si no volen perdre l’oportunitat d’intentar lluitar per mantenir la categoria. Jugadors, tècnics, directiva i afició dels dos conjunts en són conscients. Tant els de Rufete com els d'Aguirre han de sortir a mossegar des del primer minut o el somni de seguir sent un equip de primera divisió s’acabarà fins i tot abans que els números ho certifiquin.