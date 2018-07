La Supercopa es jugarà finalment a Tànger

La Federació espanyola de futbol (RFEF) va confirmar ahir que la Supercopa d’Espanya es disputarà a partit únic el 12 d’agost a Tànger, a les 22 hores del sistema peninsular. No hi ha hagut canvis d’última hora. Barça i Sevilla lluitaran pel primer títol oficial de la temporada a l’Stade Ibn Battouta de la localitat del nord del Marroc. El comunicat de la RFEF va posar fi a un dels grans serials institucionals -futbolístics- d’aquest estiu. La configuració del calendari d’aquesta pretemporada feia impossible, estatuts estatals sobre la taula, mantenir el format tradicional a doble partit. La llum verda blaugrana i les queixes públiques dels andalusos van obrir un debat que Luis Rubiales va tancar ràpidament.

I la roda va començar a rodar. L’anunci de la Federació va donar pas a les primeres gestions del Barça per poder facilitar el desplaçament dels seus aficionats a la seu africana. El club vol posar facilitats perquè les 6.000 entrades que té en el seu poder es tradueixin en localitats ocupades per simpatitzants. Per aconseguir-ho, el Barça ofereix a socis, penyistes i seguidors sense una vinculació oficial amb l’empresa (establint aquesta diferenciació) dos paquets de viatge, sempre amb un obsequi, una assegurança, però sense incloure-hi les entrades.

Camins per arribar al Marroc

El primer és amb desplaçament en ferri des de Tarifa fins a Tànger i una nit d’hotel, amb preus que van dels 56 als 92 euros. Unes xifres que encaixen en el context de les ofertes estivals del sector de l’hostaleria. La condició és que els culers vagin fins a la ciutat gaditana i facin front a les despeses materials i econòmiques que suposa el viatge. El Barça també preveu que una massa de seguidors vulguin una connexió directa en avió: vols Barcelona-Tànger i dues nit d’hotel, sense especificar-ne els detalls, des de 298 euros per als socis fins als 499 que hauria de pagar un aficionat normal.

A diferència de la primera, aquesta opció es despenja de les ofertes del mercat, especialment si no tens carnet de l’entitat. Una consulta entre les principals agències de viatges demostra que el mateix desplaçament i amb una estada en hotels d’alt estànding, té un cost d’uns 320-350 euros de mitjana, incloent-hi les taxes d’impostos obligatòries. Dubtes a banda, els culers hauran de comprar les entrades (30 o 80 euros) a través de la web del Barça i recollir-les a les oficines del club a partir del 3 d’agost fins al dia 9.