El Supercross & Freestyle omple el Palau Sant Jordi

La 20a edició del Supercross & Freestyle ha omplert les graderies del Palau Sant Jordi d'aficionats al motor. Amb la presència de pilots catalans com Joan Cros, Nil Arcarons, Nil Bussot o Cesc Mataró, els més de 10.000 espectadors presents han pogut veure en acció alguns dels millors especialistes internacionals.

A la categoria de SX1, per motos de motocross de 450cc, el triomf ha estat per a Josh Grant, un dels grans noms del circuit. En la categoria SX2 per a 250cc, s'ha imposat Nolan Cordens i en 125cc, Oriol Oliver.

En freestyle, sis pilots han ofert espectacle, amb la presència d'un veterà com Edgar Torronteras, qui havia participat en les darreres edicions del Supercross & freestyle, prova que feia una dècada que no es feia per manca de suport econòmic.