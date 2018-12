Suspès un davanter indi per dir que tenia 16 anys... quan en tenia 28

La lliga índia de futbol semblava que havia descobert a l'octubre el jugador del futur i amb més talent del país. Es presentava com a Gourav Mukhi, de 16 anys, i acabava de ser el jugador més jove de la història de la Primera Divisió índia en anotar un gol. Una història perfecta... si no fos perquè era mentida. No tenia 16 anys, sinó 28. I no era una jove promesa, sinó més aviat un davanter més que madur per saltar a la fama del país.

La Federació de Futbol de l'Índia ha suspès durant sis mesos el jugador del Jamshedpur per haver falsejat la documentació i amagar la seva edat real. Mukhi havia ocupat les portades dels principals mitjans informatius de l'Índia per la seva (falsa) condició de nen prodigi. Ara les ocupa per farsant.

El seu equip l'entrena César Ferrando, exentrenador, entre d'altres, de l'Atlètic de Madrid i del Nàstic. Ferrando ha declarat que Mukhi ha "comès un error i ara està fora de l'equip", però que espera amb il·lusió el seu retorn a la competició, un cop hagi comès la sanció, perquè "és un molt bon davanter, un dels millors de la lliga".