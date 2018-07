Suzuki, a punt de perdre els privilegis a MotoGP

“Això és MotoGP i no et pots guardar res”, deia diumenge Àlex Rins, després d’acabar segon al circuit d’Assen, la Catedral del motociclisme, en la que és la seva millor posició fins al moment a MotoGP. El pilot barceloní va saber gestionar la cursa a la perfecció i, arriscant quan tocava, va aconseguir pujar al segon graó del podi per darrere de Marc Márquez gràcies, en part, a l’evolució del motor que Suzuki havia portat a Holanda. “La moto ha anat millor. Sempre que portem motor nou o una cosa nova, perds en altres aspectes, però ara tant en acceleració com en les baixes revolucions estem igual. Ja no és més agressiva, la moto. I això ha sigut genial”, resumia Rins, somrient, després de pujar a un podi 100% català després d’una cursa d’alt nivell.

Però els bons números que està aconseguint Suzuki pot fer que la marca de Hamamatsu perdi les concessions reglamentàries que li atorga Dorna, l’organitzador del Mundial, a les marques que no sovintegen el podi (és a dir, a totes excepte a Honda, Yamaha i Ducati). Així, la resta de marques poden disposar de nou motors per pilot (pels cinc que tenen les tres marques capdavanteres), tenen llibertat per desenvolupar el propulsor durant l’any, dies il·limitats de proves durant la temporada i la possibilitat de disposar de sis wild cards. Tot això, en un intent d’aconseguir la igualtat i la competitivitat. Però amb una restricció. Quan la marca suma sis punts (en donen 3 per un primer lloc, 2 per un segon i 1 per un tercer), els privilegis desapareixen.

Pujant al podi

Suzuki, doncs, que acumula en el que portem de temporada de MotoGP tres tercers llocs (dos de Iannnone i un de Rins) i un segon (el del barceloní diumenge passat al circuit holandès d’Assen), suma cinc punts i, per tant, és a tan sols un podi de perdre les concessions reglamentàries que li concedeix Dorna. “Sortirem a buscar més podis en altres curses. Els divendres patim una mica més. La clau és classificar-te bé i fer una bona sortida. Amb el grup, al davant, vas bé, tranquil. Tenim una moto competitiva”, deia Rins, que demostrava així que Suzuki ha aprofitat aquests privilegis per posar-se a l’altura de les altres marques. “Si Suzuki és capaç d’utilitzar aquestes concessions, podrà augmentar de nou la seva competitivitat. Tenir més competència els caps de setmana és el millor per a tots”, apuntava Lin Jarvis, cap d’equip de Yamaha, abans de l’inici del Mundial. I és just el que està passant.

De fet, és per al que està pensada aquesta norma. Fins al 2015, aquestes concessions en el reglament també beneficiaven Ducati, però el 2016, amb els triomfs llavors d’Andrea Dovizioso i Andrea Iannone, la marca italiana els va perdre. “Ducati va poder treure profit d’aquest reglament i situar-se en posicions de podi. Aquesta norma li va bé al campionat”, reconeixia Paolo Ciabatti, director esportiu de Ducati. És doncs, el mateix camí que està seguint ara Suzuki, que comença a treure el cap pel podi.