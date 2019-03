El TAS tanca l'expedient de la UEFA al PSG per incomplir el 'fair play' financer

Aquest dimarts s'ha tancat definitivament l'expedient obert al París Saint-Germain per haver incomplert presumptament el 'fair play' financer amb els fitxatges de Neymar i Mbappé, l'estiu del 2017. El Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) ha donat la raó al PSG i considera que la UEFA va actuar fora de termini.

El TAS no entra a valorar si el PSG hauria incomplert o no els límits financers aquell estiu, durant el qual el club de París va gastar-se 400 milions per fitxar els dos futbolistes. Simplement, detecta que la Instància de Control Financer dels Clubs (ICFC) va reobrir l'expedient massa tard, invalidant així que pugui prosperar la investigació per aquesta despesa irregular.

La UEFA va obrir un expedient al PSG per estudiar els fitxatges i esclarir si els diners que s'havien invertit provenien del futbol o si eren una aportació particular dels propietaris, un fons sobirà de Qatar, fet que trencava les normes de "joc net" entre els clubs. La sala d'instrucció de l'ICFC havia tancat l'expedient el 13 de juny del 2018, però nou dies després, el president de la sala havia demanat que el cas fos reobert. Ara bé, l'apel·lació formal no va arribar fins el 19 de setembre, lluny dels 10 dies de termini que estava recollit a la normativa.

El PSG es va acollir a aquest defecte de forma per invalidar la investigació i impedir, així, una possible sanció milionària i que li hagués pogut comportar quedar-se sense participar en competicions europees. El TAS li ha donat la raó.