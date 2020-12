El TAS prohibeix a Rússia utilitzar la seva bandera i el seu himne fins al 2022

El Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) ha reduït a la meitat les sancions imposades a Rússia per l'Agència Mundial Antidopatge (AMA) i ha prohibit als seus esportistes participar amb el seu himne i la seva bandera en qualsevol competició olímpica o campionat del món durant dos anys, fins al desembre del 2022. Aquest període inclou els Jocs Olímpics de Tòquio, el juliol del 2021, i els d'Hivern de Pequín, el febrer del 2022.

Els atletes russos podran participar-hi com a independents i sense cap dels símbols del seu país. Rússia havia recorregut al TAS, amb seu a Lausana (Suïssa), la decisió prèvia de l'AMA, que el 9 de desembre del 2019 va imposar un veto de quatre anys a Rússia per participar en qualsevol esdeveniment olímpic o mundial per haver manipulat la base de dades esportiva del laboratori de Moscou.

El TAS ha ratificat que Rússia "no ha complert el Codi Mundial Antidopatge" de manera que, fins al 16 de desembre del 2022, cap atleta rus podrà participar en grans competicions esportives internacionals sota la bandera del seu país. Durant aquest temps Rússia tampoc podrà organitzar al seu territori campionats del món.

La sanció no afecta l'Eurocopa de futbol de l'any que ve, perquè només s'aplica a esdeveniments mundials i olímpics, però no continentals. La ciutat russa de Sant Petersburg n'és seu amb tres partits de la primera fase i un dels quarts de final. Els representants del govern rus tampoc podran assistir oficialment al Mundial de cap esport o als Jocs Olímpics, tot i que aquesta prohibició inclou àmplies excepcions. Sí que podran fer-ho, per exemple, si són expressament convidats per mandataris del país amfitrió, o si són membres de Comitè Olímpic Internacional.

La sentència del TAS obliga l'Agència Russa Antidopatge (Rusada) a pagar 1,27 milions de dòlars a l'AMA per costejar les investigacions. La decisió s'emet un mes després que se celebrés a porta tancada l'audiència del cas, del 2 al 5 de novembre i en format mixt (algunes compareixences van ser personals i unes altres per videoconferència), a causa de les mesures preventives per la pandèmia de covid-19.

La sentència anterior de l'AMA va determinar que les manipulacions al laboratori de Moscou havien impossibilitat comprovar si 145 esportistes russos sospitosos havien violat les regles antidopatge entre el 2012 i el 2015. El contenciós de Rússia amb les autoritats esportives internacionals va tirar per terra els plans que tenia per presentar candidatura als Jocs Olímpics del 2032, un esdeveniment pel qual havien mostrat interès les ciutats russes de Sant Petersburg i Sotxi.