Tarragona 2018 fa que es replantegi el model dels Jocs Mediterranis

Un dels arguments d’èxit de Tarragona 2018 abans de començar les competicions era que, amb més de 3.600 esportistes, es batia el record de participants (600 més que a l’edició anterior a Mersin, Turquia). Una fita que ha acabat tenint un efecte bumerang si fem cas dels arguments de l’organització, que atribueix al volum de participants al qual ha hagut de fer front la proliferació d’incidències dels últims dies. En aquest sentit, el director executiu dels Jocs Mediterranis i vicepresident del Comitè Internacional, Víctor Sánchez, ha anunciat que l’any 2019 se celebrarà un congrés amb el futur de l’esdeveniment com a tema central. En concret, Sánchez ha explicat que els Jocs Mediterranis s’han de “racionalitzar”, i que cal evitar el “gegantisme” que ha provocat l’increment en el volum d’esportistes, disciplines i països participants.

Sánchez va reconèixer que Tarragona s’ha vist “desbordada” per la gran participació, i ha argumentat que ja feia temps que volien ja feia temps que volíem “plantejar aquesta qüestió”. “Tarragona era una prova, un test, i la conclusió és que hem de frenar la tendència a acollir cada cop més esports i més participants per no posar en risc el futur dels Jocs Mediterranis”, va dir el dirigent, fent referència al fet que “un esdeveniment mal dimensionat no pot ser atractiu per a les ciutats que es plantegen acollir-lo”.

Sánchez va explicar també que en aquesta reflexió sobre el model es podria canviar la seva periodicitat. Segons el vicepresident del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis “fins ara se celebraven els anys posteriors als Jocs Olímpics, perquè és més fàcil comptar amb els esportistes de més nivell, però la proliferació d’altres competicions internacionals ho posa cada cop més difícil”. Una de les vies per solucionar la “desproporció” actual és traspassar algunes de les disciplines als nous Jocs Mediterranis de Platja. Està previst que els pròxims Jocs Mediterranis se celebrin a la ciutat algeriana d’Orà, l’any 2021.

L’organització va avançar detalls de com serà la cerimònia de clausura, que se celebrarà diumenge al Nou Estadi del Gimnàstic de Tarragona, el mateix escenari on va tenir lloc la polèmica i polititzada cerimònia inaugural. Després de la fluixa entrada registrada en el tret de sortida als Jocs, Tarragona 2018 fa ara un pas endavant i ofereix fins a 5.000 invitacions (l’aforament és de 14.000) per a “entitats esportives, culturals i civils”. El comissionat de l’Ajuntament de Tarragona per als Jocs Mediterranis, Javier Villamayor, va definir la clausura com “un acte d’agraïment a Tarragona, les altres seus, les entitats, els esportistes i tothom qui ha fet possible Tarragona 2018”, i no va donar detalls sobre la presència d’autoritats a l'acte. Pel que fa a l’arribada d’un portaavions de l’armada espanyola al port de Tarragona durant aquest cap de setmana, Villamayor la va desvincular del programa cultural dels Jocs Mediterranis, tot i que va especular que “potser venen atrets per l’esdeveniment”.

Un bronze català

En el capítol estrictament esportiu, ahir la catalana Galia Dvorak, d’origen ucranià, es va penjar la medalla de bronze en la competició de tenis taula, que se celebra al pavelló Joana Ballart, de Valls. El medaller continua encapçalat per Itàlia, amb 38 medalles d’or (101 en total), seguida d’Espanya amb 25 (84) i Turquia amb 69 (22).