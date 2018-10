Tebas: "Em sembla una bona idea crear un premi al millor jugador de la temporada amb el nom de Messi"

Javier Tebas, president de la Lliga, ha reconegut en una entrevista a 'Goal' que considera "una bona idea" crear un premi "a l'MPV de la temporada amb el nom de Messi". "Caldria pensar-hi. Crec que Messi serà el millor jugador de la història; ja ho és. Neymar és un gran jugador, però té 26 anys. Messi estava jugant al primer equip en edat juvenil, no té límits, i a un nivell màxim sempre. Caldria estudiar crear el trofeu al millor jugador, un premi Leo Messi em semblaria ideal", ha afegit Tebas.

A Espanya ja existeix un trofeu al màxim golejador nacional (premi Zarra), un altre al màxim golejador (Pitxitxi) i un al porter menys batut (Zamora), però encara no n'hi ha cap per al millor jugador de la temporada. L'MVP del curs és un guardó que, en canvi, sí que existeix en altres esports en diferents països com ara els Estats Units, on per exemple s'atorga des del 1956 l'MVP de la temporada al millor jugador de la lliga regular de l'NBA. Des del 1957 també es reparteix al millor de la NFL.